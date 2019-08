Ministerstvo: Očkování dospělých zvýší protilátky jen dočasně

Praha - Očkování dospělých proti spalničkám zvýší protilátky jen dočasně. Vyvanutí imunity z vakcíny v dospělosti je spolu s nízkou proočkovaností a nákazami ze zahraničí příčinou současné epidemie. Novinářům to dnes řekl předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Reagoval tak na zprávu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) odebrala ČR status země, kde se podařilo spalničky eliminovat. Do minulého týdne lékaři nahlásili 585 nových případů. Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha je jedinou účinnou prevencí proti spalničkám očkování zejména malých dětí. Za odmítání jsou na místě i sankce, dodal.

V současné době se proti spalničkám očkuje dvěma dávkami v dětství. Kolem 40 let ale může být očkování již neúčinné. "Pokud dáme třetí dávku dospělému, většinou protilátky velmi dramaticky stoupnou, ale během několika měsíců zase klesnou zpět," vysvětlil Prymula. Zatím se podle něj budou po změření protilátek očkovat hlavně rizikové osoby jako například zdravotníci nebo policisté.

"V posledních týdnech došlo k výraznému zpomalení epidemie. Myslím si, že postupně dojde k minimalizaci dalších případů," uvedl dále Prymula. Důvodem vyššího výskytu nemoci v posledních dvou letech podle něj kromě snižující se proočkovavanosti, která klesla zejména v Praze, také import ze zahraničí. "Každá velká epidemie u nás začala importem ze zahraničí. Například z Ukrajiny, kde se potýkají s velkou epidemií, ale i ze západních zemí," dodal. Odmítání očkování celosvětově podle Prymuly ovlivňují také dezinformace na internetu.

Status zemí bez spalniček má tak podle WHO nově v evropském regionu 35 z 53 zemí, kromě ČR o status přišla také Albánie, Řecko a Velká Británie. WHO v této souvislosti vyzvala k posílení očkování. Během letošního prvního pololetí už bylo v Evropě zaznamenáno více případů spalniček než za celý loňský rok (84.462).

Ministr: Spalniček se ČR zbaví jen větší proočkovaností populace

Očkování zejména malých dětí je jedinou účinnou prevenci proti spalničkám, řekl dnes v Klatovech novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v recki na zprávu WHO.

Příčinu nárůstu počtu případů spalniček vidí ministr jednoznačně v klesající proočkovanosti populace, byť je v ČR očkování povinné. Podle něj je třeba apelovat na lidi, aby nechali očkovat zejména malé děti. Pokud očkování bez vážného důvodu odmítají, jsou na místě i sankce, řekl.

Pedseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes uvedl, že u dospělých zvýší očkování proti spalničkám jen dočasně. Dodal, že vyvanutí imunity z vakcíny v dospělosti je spolu s nízkou proočkovaností dětí kvůli odmítání očkování a nákazami ze zahraničí příčinou současné epidemie.

Pokuta za odmítání očkování je až 10.000 korun, krajské hygienické stanice podle Vojtěcha už některé sankce rodičům udělily. "A určitě v tom budou pokračovat, pokud někdo bude odmítat očkovat a nebude k tomu důvod. Mohou být i zdravotní důvody, pokud lékař rozhodne, že není vhodné proočkování nebo že se musí očkování odložit. Ale pokud se očkovat může a nenechá se, pak samozřejmě musíme sankcionovat rodiče, to je jednoznačné a krajské hygienické stanice v tomto směru pracují a budou pracovat," řekl ministr.

Zároveň zopakoval nutnost apelovat na lidi, aby očkování zejména pro malé děti neodmítali. Očkování je podle něj účinné a neškodné. Lidé jsou ale ovlivněni dezinformacemi o škodlivosti očkování, které se objevují na internetu, míní Vojtěch. Ministerstvo spustilo informační vzdělávací web. "Jsou tam videa, která vyvrací různé mýty o očkování, jsou tam statistiky, informace," řekl.

Upozornil na to, že v současné době se růst počtu případů spalniček zastavil. V poslední době se neobjevuje žádný nebo jeden či dva nové případy týdně. Pokud by se tento klesající trend podařilo udržet, mohla by se Česká republika na seznam zemí bez spalniček opět vrátit, míní ministr.

Jednou ročně aktualizovaný seznam WHO je podle něj určitou informací zejména pro lidi, kteří se chystají cestovat do dané země, aby věděli, proti čemu by se případně měli nechat očkovat. Vyřazení ze seznamu pro Česko není nic zásadního, uvedl ministr. "Ale je to velmi negativní reklama, bych řekl, pro Českou republiku, protože jsme vyspělá země. Máme velmi vyspělé zdravotnictví. Máme dostupnou péči, dostupné očkování. Řada zemí si nemůže vůbec dovolit to, co my můžeme nabídnout, co je hrazeno plně občanům, a přesto to lidé nevyužívají a často riskují své zdraví nebo zdraví svých dětí," dodal.

ČR přišla o status země bez spalniček, šíří se i jinde v Evropě

Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice, Británii, Řecku a Albánii status zemí, v nichž byly vymýceny spalničky. Organizace to dnes uvedla ve své zprávě o spalničkách a zarděnkách v Evropě. Ve 48 z 53 evropských zemí bylo během prvního pololetí tohoto roku zaznamenáno 89.994 případů spalniček, což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni, kdy bylo potvrzeno 44.175 případů. Status zemí bez spalniček má tak podle WHO nově v evropském regionu 35 z 53 zemí. WHO v této souvislosti vyzvala k posílení očkování.

Během letošního prvního pololetí už bylo v Evropě zaznamenáno více případů spalniček, než za celý loňský rok (84.462). Na základě loňských statistik WHO nově už nepovažuje Českou republiku, Británii, Řecko a Albánii za země, v nichž jsou spalničky považovány za vymýcené.

Ve světě bylo od ledna potvrzeno téměř 365.000 případů, což je podle WHO nejvíce od roku 2006 a téměř trojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Nejpostiženějšími zeměmi jsou Kongo (155.460 případů), Madagaskar (127.454) a Ukrajina (54.246). V roce 2017 spalničky podle odhadů způsobily 109.000 úmrtí, většinou šlo o děti mladší pěti let.

Nárůst počtu případů spalniček byl zaznamenán v téměř každém regionu po celém světě. Nemoci, které může děti zabít nebo jim způsobit vážné postižení, se přitom dá předcházet očkováním, uvedla ve svém prohlášení Světová zdravotnická organizace. Podle Kate O'Brienové z WHO stojí za nárůstem špatné zdravotnictví v některých zemích, ale rovněž i šíření dezinformací o očkování. "Šíření dezinformací považujeme za stále větší hrozbu," uvedla O'Brienová. "Vyzýváme proto provozovatele sociálních sítí, komunity, vůdce i další lidi, kteří se veřejně vyjadřují, aby se ujistili o tom, že sdělují přesné a vědecky důvěryhodné informace," dodala.

Podle údajů českého ministerstva zdravotnictví onemocnělo spalničkami od začátku letošního roku do minulého pátku 585 lidí. Loni jich bylo za celý rok 203. Nejhorší situace byla letos v březnu, kdy ve dvou týdnech zaznamenali lékaři bezmála šest desítek nových případů spalniček. Od poloviny května nových nemocných výrazně ubylo.

V Británii loni zaznamenali 953 případů, v první polovině letošního roku jich pak bylo 489. V Řecku loni hlásili 2193 a za letošní půlrok 28 případů a v Albánii to bylo loni 1466 případů a za letošních šest měsíců 475 případů. "Každá z těchto zemí je příkladem oblasti s extrémně vysokým pokrytím populace očkováním. Nejsou to tedy případy zemí se špatným zdravotnickým systémem," uvedla Kate O'Brienová. "Jde tedy o varování pro celý svět: dosáhnout vysokého celonárodního pokrytí nestačí, je třeba toho dosáhnout v každé komunitě, v každé rodině pro každé dítě," dodala.

Asi 60 procent pacientů v Evropě v první polovině letošního roku bylo mladších devatenácti let. 78 procent všech případů z prvních šesti měsíců roku 2019 pocházelo ze čtyř zemí: Ukrajiny, Kazachstánu, Gruzie a Ruska. Jak WHO rovněž oznámila, status zemí bez spalniček nově získalo Rakousko a Švýcarsko. V roce 2018 se tak v evropském regionu nacházelo 35 zemí z celkého počtu 53, ve kterých byly spalničky vymýceny. Mezi těmito zeměmi je například Maďarsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Dánsko či Irsko. Naopak status země, kde se spalničky stále nepodařilo vymýtit, mají stále Belgie, Francie, Německo, Itálie či Rumunsko.

Spalničky se šíří kapénkami a jsou vysoce nakažlivé. Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek, někdy bílé tečky v ústech. Později se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.