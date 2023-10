Ministerstvo obrany zahájilo jednání o nákupu letounů Embraer C-390 Millennium

Praha - Ministerstvo obrany (MO) zahájilo jednání o nákupu dvou kusů letounů Embraer C-390 Millennium, využít je lze k přepravě materiálu, těžké vojenské techniky i osob, ale také k hašení požárů. Vyjednávání chce vést ministerstvo tak, aby první letoun přistál v ČR na konci příštího roku. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí ministerstva Jiří Táborský. Jednat s brazilskou společností Embraer začalo ministerstvo na základě průzkumu trhu a analýz úřadu, které identifikovaly dané letouny jako nejideálnější pro splnění požadavků jednotlivých složek Armády ČR. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Na výrobě C-390 se podílí český producent letadel Aero Vodochody.

"Jednání povedeme o pořízení dvou kusů těchto letounů, přičemž jedním z cílů vyjednávání bude, aby první letoun přistál v ČR již na konci příštího roku," uvedl Táborský. "Co se týče ceny, tak představu samozřejmě máme, ale s ohledem na strategii vyjednávání ji nebudeme dopředu zveřejňovat," doplnil mluvčí.

Armáda by podle ministerstva nákupem získala letoun na střední a velké vzdálenosti s dobou doletu minimálně 12 hodin, který by byl zároveň schopný vzletu a přistání na letištích s nezpevněnou dráhou. Nákup letounů by zvýšil schopnost armády v zabezpečení letecké přepravy materiálu, těžké vojenské techniky i osob, dosud se podle úřadu v těchto činnostech musela česká armáda spoléhat na své spojence.

"Nákupem Embraeru bychom získali další nástroj pro zvládání situací, jako je například evakuace z krizových oblastí. Může sloužit také jako prostředek zdravotnického odsunu osob MEDEVAC a díky systému vzdušného hašení ho lze využít i v boji s rozsáhlými požáry. Z paluby C-390 lze mimo jiné provádět všechny druhy vzdušných výsadků osob i padákového shozu nákladu," uvedlo ministerstvo.

Na výrobě komponentů letounu se podílí česká firma Aero Vodochody, vyrábí pro C-390 náběžnou hranu křídla, dveře, nákladní rampu a druhou část zadního trupu. Společnost Aero dnes v tiskové zprávě oznámila, že s brazilskou firmou Embraer podepsala dodatek, který prohlubuje a upřesňuje oblasti spolupráce. "Dodatek zahrnuje mimo jiné možné navýšení výrobního podílu Aero v programu C-390, zvýšení hodnoty stávající spolupráce se společností Embraer a součinnost při plnění specifických požadavků Ministerstva obrany ČR na pořízení letounů C-390 pro Armádu ČR," uvedla ve zprávě společnost.

Společnost Embraer se své transportní letouny snaží prodat do více zemí. Brazilské letectvo si objednalo 19 letounů C-390, Portugalsko pět a Maďarsko dva. Rakousko oznámilo nákup přibližně čtyř letounů na konci září. Záměr koupit tento letoun dříve oznámilo také Nizozemsko, dosud však nepodepsalo závaznou objednávku. Za potenciální kupce letounu jsou považovány také Jižní Korea, Indie a Švédsko.