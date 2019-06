Ministerstvo obrany za 47 milionů opraví muniční sklad v Květné

Květná (Svitavsko) - Ministerstvo obrany za 46,5 milionu korun bez DPH opraví muniční sklad v Květné na Svitavsku. Zjednodušené podlimitní řízení na opravu budov pro skladování hořlavin a výbušnin vyhrála společnost Bohumínská stavební. Nabídla asi o 150.000 korun nižší cenu, než byla cena předpokládaná, zjistila ČTK z věstníku veřejných zakázek.

Kromě opravy budov zakázka obsahuje rozebrání dlažeb na komunikacích nebo chodnících a ruční obsypání potrubí. Ucházeli se o ni dva zájemci.

Minuční sklad v Květné armáda kompletně převzala na začátku letošního roku. V srpnu 2018 z něj byl odvezen poslední vojenský materiál, který tam byl přemístěn v roce 2015 z Vrbětic na Zlínsku. Areál se stane dalším skladovým zařízením armády.

Sklad v Květné fungoval do roku 2013, kdy ho vojáci opustili. Ministerstvo obrany se jej pokoušelo neúspěšně prodat. V lednu 2015 armáda zprovoznila 20 skladů ze 32. Ministerstvo původně počítalo s tím, že Květná se bude k těmto účelům využívat jen do konce roku 2015. Nakonec to trvalo téměř čtyři roky.