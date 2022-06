Ministerstvo obrany pošle možným dodavatelům obrněnců nové podmínky jednání

Praha - Ministerstvo obrany pošle tento týden možným dodavatelům pásových bojových vozidel pěchoty pro ČR nové podmínky jednání. Pokud všichni uchazeči nevysloví souhlas, bude muset být tendr zrušen a zvolen jiný způsob výběru. Poslancům to při dnešním jednání sněmovního branného výboru řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Odpověď od firem očekává do 14 dnů. Zakázka za více než 50 miliard korun je největším armádním tendrem české armády.

Mezi podmínkami bude vzdání se nároků zejména na náhradu újmy, které by účastníkům tendru v souvislosti s dosavadním průběhem mohly vůči ministerstvu vzniknout, uvedl náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka. Při nehodnotitelnosti nabídky bude z veřejné zakázky rovnou vyloučen dodavatel, nikoli pouze vyřazena jeho nabídka.

Uchazeč by byl vyloučen, pokud by předložil vyšší cenovou nabídku než v původně předpokládané hodnotě 51,68 miliardy korun včetně DPH. Ministerstvo by zároveň mohlo i bez uvedení důvodu ukončit jednání s kterýmkoli z uchazečů a vyloučit jej z tendru i ukončit posuzování či hodnocení předložené nabídky.

Resort chce pořídit 210 obrněnců. Termín uzavření zakázky se několikrát posunul a minulé vedení úřadu na konci funkčního období rozhodlo o jejím pozastavení, protože žádný ze tří uchazečů nesplnil armádní požadavky.

Nabídky převzal úřad loni 1. září od tří potenciálních dodavatelů BAE Systems (Švédsko) s vozidlem CV90, GDELS (Španělsko) s vozidlem ASCOD a Rheinmetall Landsysteme (Německo) s vozidlem Lynx. Expertní komise zhruba o dva měsíce později uvedla, že nabídky nesplňují všechny požadavky a nelze je dále hodnotit. Žádná z firem ale nebyla z výběrového řízení vyloučena.

Černochová v souvislosti s tím kritizovala komplikovaný způsob vyhodnocení, když se po uchazečích chtěla odpověď na 9000 požadavků, jinak byla nabídka nehodnotitelná.

Zároveň podle ministryně měl být rovnou vyřazen jeden uchazeč, který nesplnil technické ani finanční podmínky. Bývalý ministr obrany a nynější šéf výboru Lubomír Metnar (za ANO) ale uvedl, že odborná skupina mu tehdy doporučila tento postup.

S nabídkou na účast v tendru oslovil úřad čtyři firmy. Kromě těch, které podaly nabídku, bylo původně účastníkem i německé konsorcium PSM s obrněncem Puma. Ze soutěže ale odstoupilo, protože jeho vozidlo by nenaplnilo armádní požadavky.

Nová vozidla mají nahradit letité obrněnce pocházející ještě z dob Sovětského svazu. Stroje budou tvořit páteř těžké brigády, kterou se Česko v NATO zavázalo mít k dispozici v roce 2026.

Armáda požaduje vozidla v sedmi modifikacích. Většina bude sloužit jako bojová vozidla pěchoty, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna.