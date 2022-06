Ministerstvo obrany pošle možným dodavatelům obrněnců nové podmínky jednání

Praha - Ministerstvo obrany pošle tento týden možným dodavatelům pásových bojových vozidel pěchoty pro ČR nové podmínky jednání. Pokud všichni uchazeči nevysloví souhlas, bude muset být tendr zrušen a zvolen jiný způsob výběru. Poslancům to při jednání sněmovního branného výboru řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Zakázka za více než 50 miliard korun je největším armádním tendrem v historii české armády.

Mezi podmínkami bude vzdání se nároků zejména na náhradu újmy, které by účastníkům tendru v souvislosti s dosavadním průběhem mohly vůči ministerstvu vzniknout. Při nehodnotitelnosti nabídky bude z veřejné zakázky rovnou vyloučen dodavatel, nikoli pouze vyřazena jeho nabídka.

K vyloučení uchazeče by došlo, pokud by předložil vyšší cenovou nabídku než v původně předpokládané hodnotě 51,68 miliardy korun včetně DPH. Ministerstvo by zároveň mohlo i bez uvedení důvodu ukončit jednání s kterýmkoli z uchazečů a vyloučit jej z tendru i ukončit posuzování či hodnocení předložené nabídky.

Resort chce pořídit 210 kusů obrněnců. Termín uzavření zakázky se několikrát posunul a minulé vedení úřadu na konci funkčního období rozhodlo o jejím pozastavení, protože žádný ze tří uchazečů nesplnil armádní požadavky. Nabídky převzal úřad loni 1. září od tří potenciálních dodavatelů BAE Systems (Švédsko) s vozidlem CV90, GDELS (Španělsko) s vozidlem ASCOD a Rheinmetall Landsysteme (Německo) s vozidlem Lynx.