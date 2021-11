Ministerstvo objednalo další protilátkové léky, v některých nemocnicích chybí

Ilustrační foto - Fakultní nemocnice Brno dostala 1. dubna 2021 lék proti nemoci covid-19 od firmy Regeneron. Lék má dvě monoklonální látky, a to casirivimab a imdevimab.

Ilustrační foto - Fakultní nemocnice Brno dostala 1. dubna 2021 lék proti nemoci covid-19 od firmy Regeneron. Lék má dvě monoklonální látky, a to casirivimab a imdevimab. ČTK/Zehl Igor

Praha - Ministerstvo zdravotnictví objednalo další dodávky monoklonálních protilátek, tedy léků, které chrání nakaženého covidem-19 před těžkým průběhem nemoci. Dorazit by měly příští týden. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Daniel Köppl. V některých nemocnicích léky chybí. Podle Köppla ale v Česku je ještě asi 9000 dávek, nyní se přerozdělují.

"K 15.listopadu měly lékárny 11.797 dávek, nyní by měla být zásoba asi 9000 dávek," napsal ČTK Köppl. Týdně se podle něj spotřebuje asi 2500 až 3000 dávek, což by i s rezervou mělo vystačit na další dva týdny.

V příštím týdnu by do Česka měly dorazit další, celkem se podle Köppla jedná asi o 24.000 dávek. Nově by si léky podle mluvčího měly objednávat samy nemocniční lékárny.

O nedostatku léků na svém webu informovala příbramská nemocnice. "Jsme nuceni oznámit, že od pondělí 22. listopadu je pozastavena aplikace monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 z důvodu jejich nedostatku v rámci České republiky," uvedla. Upozornila na to na twitteru i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). "Proč se bude muset zastavit aplikace v nemocnicích? Proč není dostatek něčeho, co funguje?" napsala.

Monoklonální protilátky se podávají nakaženým ve formě infuze. Brání šíření viru v těle a chrání před vážným průběhem nemoci. Musí se ale podat v časné fázi onemocnění. Pacient je může dostat asi v 80 nemocnicích, které mají urgentní příjem, na základě žádanky od praktického lékaře či specialisty.