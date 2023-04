Ministerstvo navrhuje renovaci dalších desítek tanků pro Ukrajinu

Praha - Ukrajina už dostala 37 tanků modernizovaných v České republice. Projekt, v němž by Ukrajina měla dostat devět desítek tanků, platí Spojené státy a Nizozemsko. Ministerstvo obrany nyní navrhuje, aby do něj byly zařazeny další desítky tanků. Ministerstvo obrany to uvedlo na svém webu www.army.cz v souvislosti s dnešním jednáním tzv. kontaktní obranné skupiny na americké letecké základně Ramstein v Německu. Úřad dodal, že Česko je také připraveno jednat o zřízení centra pro údržbu a opravy ukrajinské těžké techniky v rámci státního podniku VOP a několika soukromých společností.

V Ramsteinu dnes jednali zástupci pěti desítek států, které vojensky podporují Ukrajinu. Schůzku hostil americký ministr obrany Lloyd Austin, ČR zastupoval náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec. Austin po jednání uvedl, že pro Ukrajinu je hlavní protivzdušná obrana. Podle ministerstva obrany se spojenci shodli v tom, že musí zrychlit tempo pomoci.

"V ČR kombinujeme maximum darů ze zásob Armády ČR, nákupy z vládních fondů, crowdfunding a komerční dodávky," uvedl k české pomoci Blažkovec. Prioritou Prahy podle něj zůstává bezodkladně reagovat na naléhavé potřeby ukrajinských ozbrojených sil.

Ministerstvo uvedlo, že se Česko nyní při pomoci Ukrajině zaměřuje především na bojové vozidlo pěchoty BMP-2, které bylo v Československu vyráběno na základě sovětské licence pod názvem BVP-2, dále na tanky, munici velké ráže, elektronický boj a ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance - zpravodajství, sledování, průzkum) a protivzdušnou obranu.

Spojené státy s Nizozemskem společně platí renovaci 90 tanků T-72, které pochází ze zásob českého obranného průmyslu, stroje se opravují v Česku. Podle ministerstva jich bylo Ukrajině předáno 37 kusů. "Navrhujeme přidat do výrobního tempa desítky dalších, pokud budou mít partneři zájem tento projekt financovat," uvedl ředitel Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Aleš Vytečka.

"Nadto je ČR připravena jednat o zřízení centra pro údržbu, opravy a generální opravy těžké techniky v rámci státního podniku VOP a několika soukromých společností," uvedlo ministerstvo.