Ministerstvo navrhuje nenařizovat automaticky izolaci kvůli covidu

Praha - Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby všem lidem s pozitivním testem na covid-19 už nebyla automaticky nařizována sedmidenní izolace. Lékaři nebo hygienici mají rozhodnout podle rizika. Vyplývá to z návrhu vyhlášky, který ministerstvo připravilo a zveřejnilo k připomínkám. Záměrem úřadu je podle mluvčího Ondřeje Jakoba, aby změna platila od dubna. Podle úřadu reflektuje i praxi v dalších zemích, souhlasí s ní i odborníci, kteří ministrovi radí.

"Samotným cílem vyhlášky pak je to, aby se léčení covid-19 vrátilo do rukou lékařů," sdělil ČTK Jakob. Ti budou mít nově povinnost zhodnotit zdravotní rizika. Podle něj bude začátek platnosti záležet na legislativním procesu. Po zveřejnění návrhu vyhlášky mají ostatní ministerstva a další instituce a organizace 15 dní na zaslání připomínek, které potom ministerstvo posoudí. Vyhlášku už dál nemusí schvalovat vláda ani Sněmovna.

Se změnou podle Romana Chlíbka, který tento poradní orgán vede, souhlasil i Národní institut pro zvládání pandemie (NIZP), kterým ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) své rozhodování o protiepidemických opatření zaštiťuje.

"Stávající a předpokládaný další vývoj pandemie covid-19 nám dává možnost od povinného vyžadování izolace u všech covid pozitivních ustoupit a případně jí nařizovat jen za specifických okolností, kdy je to nezbytně nutné," sdělil ČTK epidemiolog Rastislav Maďar, který je členm NIZP. Některé země už podle něj povinnou izolaci nevyžadují, nemělo by to tak podle něj vést ke stigmatizaci či omezením českých občanů při cestách do zahraničí.

Za ideální by považoval sjednocení pravidel v rámci EU. "Osobně jsem po předchozích zkušenostech už trochu skeptický, jestli toho půjde dosáhnout. Stejně jako se nebyla EU schopna nedávno včas domluvit na společném postupu všech zemí schengenského prostoru u přijíždějících z Číny," dodal.

Ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu uvádí, že v současné době už je dostatek informací o hlavních epidemiologických charakteristikách covidu-19 a populace má získanou určitou imunitu proděláním nemoci či očkováním. Míra rizika se posoudí podle zdravotního stavu pacienta, jeho okolí nebo vykonávané práce, vyšší je u pracovníků ve zdravotnictví nebo pobytových sociálních službách. Roli bude hrát také možnost nosit v práci respirátor.

Podmínky izolace a karantény se za tři roky pandemie covidu-19 měnily. První pacienti byli důsledně izolovaní v nemocnicích. Nejdříve byla izolace 14denní a všem kontaktům nakaženého se nařizovala karanténa. V současné době platí, že po pozitivním PCR testu nebo antigenním testu provedeném zdravotníkem má pacient nařízenou sedmidenní izolaci. Karantény byly zrušeny zhruba před rokem.

Od začátku epidemie nového typu koronaviru v březnu 2020 bylo v Česku potvrzeno celkem 4,606.824 případů nákazy, včetně reinfekcí. V posledních týdnech počty případů opět stoupají, pondělních 1823 je nejvíc od konce října loňského roku. Počet hospitalizovaných lidí se v tomto týdnu přiblížil 700, naposledy jich bylo více koncem roku 2022. Ve vážném stavu jsou ale jen desítky hospitalizovaných.

Základní očkování proti onemocnění má 6,9 milionu lidí, asi 4,36 milionu lidí si nechalo dát první posilující dávku a zhruba 796.000 lidí i druhou posilující dávku.