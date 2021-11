Ministerstvo navrhne neuznávat jako potvrzení negativní testy

Praha - Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vládě navrhne, aby se od pondělí dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy. Výjimku budou mít děti od 12 do 18 let, které se budou moci tam, kde jsou potvrzení vyžadována, prokázat PCR testem. Novinářům to dnes řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Výjimky budou mít lidé, kteří dostali první dávku očkování, musí ale předložit současně PCR test, nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Spolu s rozočkovanými budou mít podle Svrčinové nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál dva hrazené testy.

Vojtěch také lidi vyzval, aby se vyhýbali velkým kolektivům a maximálně omezili kontakty. Organizátorům akcí, zejména firemních vánočních večírků, doporučil, aby je odložili. I na venkovních akcích, jako jsou vánoční trhy, by lidé měli nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Firmy by měly od zaměstnanců vyžadovat covidové certifikáty a umožnit práci z domova.