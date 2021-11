Ministerstvo navrhne neuznávat jako potvrzení negativní testy

Praha - Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vládě navrhne, aby se od pondělí dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy. Výjimku budou mít děti od 12 do 18 let, které se budou moci tam, kde jsou potvrzení vyžadována, prokázat PCR testem. Novinářům to dnes řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Plošné testování ve školách pokračovat nebude.

Výjimky budou mít lidé, kteří dostali první dávku očkování, musí ale předložit současně PCR test, nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Spolu s rozočkovanými budou mít podle Svrčinové nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál dva hrazené testy.

Vojtěch také lidi vyzval, aby se vyhýbali velkým kolektivům a maximálně omezili kontakty. Organizátorům akcí, zejména firemních vánočních večírků, doporučil, aby je odložili. I na venkovních akcích, jako jsou vánoční trhy, by lidé měli nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Firmy by měly od zaměstnanců vyžadovat covidové certifikáty a umožnit práci z domova.

Plošné testování ve školách po 29. listopadu pokračovat nebude

Plošné testování ve školách podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové pokračovat po 29. listopadu nebude. Pokud se objeví ohnisko ve škole nebo třeba ve firmě, bude na žádost krajské hygienické stanice otestováno pomocí PCR testů, řekla dnes novinářům. Doplnila, že plošné testy má v Evropě zavedeno jen Rakousko, Řecko a některé německé spolkové země.

"Ve školách se testovat bude, ale systémem, že pokud se tam vyskytne ohnisko a krajská hygienická stanice vyhodnotí, že je potřeba provést testování většího počtu žáků, tak bude provedeno testování jedné třídy, jednoho pavilonu nebo i celé školy," řekla hygienička.

Podle ní je připraveno 42 mobilních laboratorních odběrových týmů, 25 armádních a 50 odběrových sanitek, které mohou k takovému odběru vyjíždět.