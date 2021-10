Ministerstvo navrhne, aby lokálně nosily děti nad 12 let roušku i ve výuce

Praha - Ministerstvo zdravotnictví navrhne, aby v krajích, kde je epidemie covidu-19 nejhorší, nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých. Některá opatření proti covidu dnes projedná vláda. Plošné testování ve školách podle Vojtěcha odborníci nedoporučují, ale je možné, aby jej lokálně nařídily krajské hygienické stanice.

Proti nošení roušek ve výuce pro děti nad 12 let včetně očkovaných se už v úterý postavil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle Plagy by se ale mělo v regionech s horší epidemickou situací spíš obnovit testování.

Šíření nemoci covid-19 v Česku zrychlilo za jediný týden na více než dvojnásobek. Epidemie se nyní nejvíce šíří v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji. V sedmi krajích za poslední týden přibylo více než 100 případů na 100.000 obyvatel.