Ministerstvo navrhlo změny licencí pro pěstování léčebného konopí

Praha - V Česku by v budoucnu mohlo přibýt pěstitelů léčebného konopí. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny v udělování licencí. Slibuje si od nich větší dostupnost léčiva a snížení jeho ceny. Místo výběrového řízení na pěstitele či dovozu by měli podnikatelé a firmy získávat povolení k pěstování marihuany pro léčbu, k výrobě léčiva a k nakládání s omamnými látkami. Produkci bude možné také vyvážet. Vyplývá to z navrhované novely o návykových látkách a léčivech, kterou na svém webu zveřejnila vláda.

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na které nezabírají jiné léky. Předepisuje se například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Pacientů, kteří ho mají, přibývá. Letos v květnu jich bylo 665, lékaři jim předepsali celkem přes pět kilogramů léčiva. Loni to bylo za celý rok 4,8 kilogramu pro 447 nemocných. Od příštího roku se bude léčba z větší části proplácet. Zdravotní pojišťovny budou hradit pacientovi měsíčně nejvýš 30 gramů, a to 90 procent ceny. Podle odhadů by to mělo stát 450 milionů korun.

Licenci na pěstování léčebného konopí uděluje po výběrovém řízení Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který pak také vypěstovanou surovinu vykupuje a prodává lékárnám. Ty ji ale nemusí odebrat. Povolení má v Česku jediný pěstitel, distributoři mohli léčivo také dovážet. Ministerstvo v podkladech k novele uvedlo, že nynější systém pěstování a výkupu kvůli podmínkám výběrového řízení není pružný a neumožňuje zajistit nejlevnější cenu a distributoři přebytky nemohou vyvážet a musí je zničit.

Podle návrhu by pěstitel musel od SÚKL získat oprávnění k výrobě léčivé látky a licenci k pěstování konopných rostlin a také od ministerstva zdravotnictví povolení k zacházení s návykovými látkami. "Tento trojí systém kontroly má zajistit, aby v rámci pěstování nedocházelo k úniku látky konopí na nelegální trh a současně aby byla zachována zdravotní bezpečnost finálního produktu," uvedlo ministerstvo. Vyrobené léčivo bude možné vyvážet do ciziny. Díky novému odbytu by se mohla zvýšit výroba a konkurence, cena by mohla klesnout, očekávají autoři novely.

Nově by se měl elektronický recept používat podle novely i pro vysoce návykové látky, tedy třeba pro přípravky s morfinem. Měl by speciální označení. Dosud pacienti dostávají předpisy s modrým pruhem. Změna má zabránit předepisování takových léčiv více lékaři naráz. I od tohoto kroku si ministerstvo slibuje úspory výdajů.