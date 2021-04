Ministerstvo má v rezervách pro školy 375.000 antigenních testů

Praha - Ministerstvo školství (MŠMT) má v rezervách pro školy 375.000 antigenních testů na covid-19, budou rozvezeny na krajská pracoviště Národního pedagogického institutu (NPI). Ministerstvo to školám napsalo v dopise, který má ČTK k dispozici. Od příštího týdne se v sedmi krajích nebudou testovat děti ve školkách a v části škol se sníží testování z intervalu dvakrát týdně na jednou týdně. Ministerstvo tak doufá, že nynější zásoby škol vydrží až do výběru nového dodavatele antigenních testů. Úřad chce zároveň znovu požádat vládu o souhlas s finanční podporou PCR testů ve školách. Pokud je nyní školy používají, musí je hradit ze svého. Antigenní testy dostávají od státu zdarma.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vyhlásila další tendr na dodavatele 28. dubna s termínem doručení nabídek do 9. května. Předchozí výběrové řízení bylo zrušeno, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Zástupci víceletých gymnázií v minulých dnech uvedli, že zřejmě budou mít potíže s nedostatkem testů k testování žáků a zaměstnanců na covid-19 a jejich zásoby jim nevystačí do 17. května, kdy by podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) měly dorazit testy z nového tendru.

Ministerstvo školství v dopise připomnělo, že vláda rozhodla o poskytnutí 185.000 testů z majetku SSHR pro školy. "Po převzetí testů od SSHR tak bude MŠMT (na krajských pracovištích NPI) disponovat rezervou zhruba ve výši 375.000 antigenních testů," uvádí se v dopise. Rezervy budou určeny pouze pro školy, které prokazatelně nebudou mít dostatek testů na následující dva týdny.

Od 3. března začne v sedmi krajích rotační výuka na druhém stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií. Od 10. května se mají do základních škol a na nižší stupeň víceletých gymnázií vrátit žáci i ve zbytku republiky. Nově se budou zaměstnanci škol a žáci prvních stupňů základních škol testovat antigenními testy na covid-19 jen jednou týdně. Dosavadní povinnost dvou testů za týden bude platit na druhém stupni a víceletých gymnáziích.

Úřad také doporučuje, aby školy, které mají přebytek testů, je darovaly jiným školám. V sedmi krajích, kde se vývoj epidemie zlepšil, se od pondělka nebude testovat v mateřských školách. Ve školkách by tedy mohly nějaké testy zbýt.