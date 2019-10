Ministerstvo má dokumenty pro zařazení čistírny na seznam UNESCO

Praha - Ministerstvo kultury má už všechny potřebné dokumenty k tomu, aby začalo s přípravou žádosti o zařazení historické čistírny odpadních vod v pražské Bubenči na seznam kulturních památek UNESCO. Minulý týden záměr schválila rada hlavního města jakožto majitel objektu. Bude to nicméně proces, který potrvá několik let, uvedla dnes na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Iva Awwadová. O zařazení roky usiluje nezisková společnost, která si jej pronajímá od Prahy a pořádá v něm kulturní akce a prohlídky pro veřejnost.

Ministerstvo památku zařadí na takzvaný národní indikativní seznam, což je prvním krokem pro odeslání žádosti o zařazení na seznam UNESCO. Poté je třeba domluvit harmonogram přípravy nominační dokumentace. Mluvčí upozornila, že vzhledem k dalším chystaným nominacím i ostatním kandidátům na seznamu je zřejmé, že půjde o záležitost několika let.

Pro odeslání žádosti je podle ministerstva nutné podrobné vyhodnocení památky a zdůvodnění, proč je výjimečná a měla by se stát součástí světového kulturního dědictví. "Důležitou součástí dokumentace je mezinárodní komparativní studie, jíž se dokládá právě výjimečnost této památky v kontextu památek podobného druhu," uvedla Awwadová. Součástí nominační dokumentace je plán rozvoje památky do budoucna. "Velmi důležité je také vytipování faktorů, které by památku, respektive hodnotu, pro kterou by měla být zapsána, ohrožují nebo mohou ohrozit, a opatření, jak se jim bude čelit," dodala.

Současný provozovatel, obecně prospěšná společnost Továrna, se o areál stará od roku 2011. Udržuje i parní stroje, které se v historické budově nachází. Na provoz a investice shání peníze tím, že zajímavé prostory pronajímá firmám nebo filmařům. Točil se zde například americký film Mission Impossible IV.

Šárka Jiroušková ze spolku ČTK řekla, že o zápis na UNESCO usilují více než čtyři roky a ministerstvo zařazení na indikativní seznam dvakrát zamítlo. Názor podle ní změnilo až na základě dopisu od Mezinárodní komise pro ochranu průmyslového dědictví (TICCIH).

Zástupci magistrátu v minulosti uvedli, že je v plánu oprava památky s cílem vytvořit v ní kulturní a společenské centrum. Město k tomu má studii, podle Jirouškové však návrh nerespektuje historickou hodnotu budovy, která je svou zachovalostí v rámci podobných světových technických památek jedinečná.

Stavba vznikla v roce 1906, víc než 60 let sloužila jako hlavní čistírna odpadních vod pro hlavní město. Projekt čistírny vypracoval sir William Heerlein Lindley. V současnosti si návštěvníci čistírny mohou prohlédnout staré parní stroje a podzemní prostory, kde se v minulosti čistily odpadní vody. Čistírna pořádá také akce pro veřejnost, nabízí průjezd starými nádržemi na raftech či možnost slézt komínem do budovy. Stavba byla v roce 1991 prohlášena kulturní a v roce 2010 národní kulturní památkou.