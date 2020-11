Ministerstvo kvůli školám mírně upravilo opatření o rouškách

Praha - Ministerstvo zdravotnictví s účinností od středy 18. listopadu mírně upravilo své opatření o nošení roušek kvůli epidemii covidu-19. Vyplývá to z výsledků jednání vlády uveřejněných na webu Strakovy akademie. Nová úprava nahrazuje opatření, které kvůli nedostatečnému odůvodnění minulý týden k 21. listopadu zrušil soud. Účinnost nové má skončit zatím o půlnoci z pátku na sobotu, kdy končí nouzový stav.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes po jednání vlády novinářům řekl, že kabinet dal dnes stávající opatření do souladu s novým epidemickým systémem PES. Hlavní změny se podle něj týkaly návratu žáků první a druhé třídy základních škol a speciálních škol, který se plánuje na středu.

Opatření nadále obsahuje povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, veřejné dopravě či venku v zastavěném území obce. Nově zahrnuje například ustanovení, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, smí učitel použít ochranný štít. "A to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů," stojí v nové verzi opatření.

Od středy podle dnes schváleného dokumentu pozbude platnosti ministerské opatření, které v pátek zrušil městský soud. V rozsudku uvedl, že resort dostatečně nepodložil argumenty, proč svá nařízení zpřísnil. Odůvodnění ministerstvo pouze převzalo z předchozích opatření, kritizoval soud. Resortu dal čas k nápravě do soboty 21. listopadu, k tomuto datu opatření zrušil. Ministerstvo v pátek uvedlo, že učiní potřebné kroky, aby opatření platilo i dále. Zvažuje také podání kasační stížnosti.

Blatný dnes na dotaz ČTK řekl, že právní odbor ministerstva zdravotnictví dokončuje argumentaci k rozhodnutí soudu. "Věřím, že soud bude touto argumentací uspokojen a že nebude potřeba měnit nařízení, které je dosud v platnosti," uvedl.

Novou verzi opatření včetně širší argumentace ministerstvo pravděpodobně vydá, pokud Sněmovna ve čtvrtek vyhoví žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu v Česku. Kabinet žádá, aby mohl trvat až do 20. prosince. Nyní má skončit do 20. listopadu. Právě do konce nouzového stavu je nastavena i platnost dnes vydaného opatření.