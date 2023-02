Ministerstvo kultury představí projekty, které mají peníze z plánu obnovy

Praha - Ministr kultury Martin Baxa (ODS) dnes na tiskové konferenci přiblíží, jak se v resortu čerpají peníze z Národního plánu obnovy. Jeho úřad aktuálně zveřejnil výsledky zatím nejvíce dotované výzvy, která rozdělila peníze na rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Tři desítky subjektů z celé země si v ní rozdělí 2,7 miliardy korun.

Dnes v sídle ministerstva kultury někteří z úspěšných žadatelů své projekty představí. Z téměř pěti desítek žadatelů jich bylo úspěšných 30. Podpora pro jednotlivé žadatele činí od 31 milionů po 200 milionů korun. Projekty musí být hotové do 30. září 2025. Cílem investice je vytvořit alespoň 15 kulturních a kreativních center v celé zemi. Podpořeny mohou být výstavby nových center, přestavby stávajících objektů na kulturní a kreativní centrum nebo rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra.

Peníze z Národního plánu obnovy z fondu EU bude ČR rozdělovat do roku 2026. Plán vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. ČR by z něj měla ve formě grantů získat 179 miliard korun. Český kulturní a kreativní prostor může do roku 2025 získat 5,5 miliardy korun.