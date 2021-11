Ministerstvo financí dnes zveřejní nové odhady vývoje ekonomiky

Praha - Ministerstvo financí dnes zveřejní novou makroekonomickou prognózu. Již v neděli ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že úřad v ní zhoršil odhad vývoje inflace pro příští rok na šest procent. V srpnové prognóze přitom MF počítalo s průměrnou inflací příští rok 3,5 procenta. Ministryně také uvedla, že prognóza zlepšuje odhad vývoje mezd, což přinese na příjmech rozpočtu příští rok dodatečných 25 miliard korun.

V případě vývoje ekonomiky MF v srpnové prognóze počítá letos s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 3,2 procenta a příští rok o 4,2 procenta.

ČNB ve čtvrtek v rámci nové prognózy výrazně zvýšila odhad inflace. Letos ji čeká na průměrných 3,7 procenta, v srpnu to byla tři procenta. Příští rok by pak inflace měla podle odhadu centrální banky stoupnout na 5,6 procenta z dříve odhadovaných 2,8 procenta. V roce 2023 by měla inflace klesnout na 2,1 procenta. MF i ČNB očekávají na počátku příštího roku inflaci až kolem sedmi procent. Celkově ekonomika podle nových odhadů ČNB letos stoupne o 1,9 procenta a příští rok o 3,5 procenta.