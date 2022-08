Ministerstvo: EU musí uzpůsobit své angažmá v Mali nové situaci

Praha - Evropská unie musí uzpůsobit své angažmá v Mali nové situaci, kdy je tamní vojenská junta pod ruským vlivem. V bezpečnostním zájmu Evropy ale je, aby se v oblasti Sahelu nadále angažovala. Podle českého ministerstva obrany se na tom shodli ministři obrany zemí Evropské unie na neformálním setkání. To se uskutečnilo v pondělí a v úterý v Praze. Hlavním tématem schůzky byla ruská agrese na Ukrajině a další pomoc ze strany evropských zemí. Ministři mluvili také o tom, jak překonat nedostatky v obranných kapacitách členských zemí. Ministerstvo to uvedlo na svém webu www.army.cz.

Diskusemi se podle úřadu prolínala agresivní politika Ruska. Části jednání se zúčastnil ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov, který jeho účastníky seznámil s nejurgentnějšími potřebami a prioritami ukrajinské armády. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella jsou členské země EU připraveny Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Poznamenal, že kromě zbraní potřebují Ukrajinci i výcvik.

"Proto se ministři kladně vyjádřili k myšlence zřídit unijní vojenskou výcvikovou misi na podporu Ukrajiny," uvedlo ministerstvo. Mise by měla podle úřadu navazovat na již existující bilaterální aktivity jednotlivých členských států a alespoň prozatím by měla fungovat na území některé ze zemí.

Obrana dále uvedla, že ministři označili za znepokojivou situaci v Záporožské jaderné elektrárně. Za zásadní považují, aby do ní Rusko umožnilo přístup inspektorům z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Shodli se i na potřebě zahájit přípravy na poválečnou obnovu Ukrajiny v oblasti bezpečnosti a obrany.

Diskutovali i nad kroky Moskvy, které podniká na západním Balkáně a v Africe včetně Mali, kde česká armáda v současné době velí výcvikové misi EU. Ministerstvo uvedlo, že malijská přechodná vláda vzešlá z vojenského puče je pod rostoucím vlivem Ruska. Mise EU i souběžná mise OSN s označením MINUSMA čelí stále obtížnějším podmínkám. "Ministři se shodli, že je bezpečnostním zájmem Evropy se v oblasti Sahelu nadále angažovat. Je nicméně nutné reflektovat změny politického prostředí v Mali a evropské angažmá v této zemi uzpůsobit nové situaci," uvedlo ministerstvo.

Ministři také probrali, jak překonat nedostatky v obranných kapacitách evropských zemí. Podle ministerstva musí být cílem co nejefektivněji využít prostředky, které členské země vydávají na obranu. "Ministři proto zahájili diskusi o tom, jak ve zvýšené míře investovat do posilování vojenských schopností společně," uvedla obrana. Tyto snahy by podle ministerstva měly zamezit dalšímu tříštění evropského obranného trhu a poskytnout nové příležitosti pro rozvoj obranného průmyslu v členských zemích.

