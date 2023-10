Ministerstvo dopravy v příštím roce zvýší cenu mýta, vyplývá z návrhu vlády

Praha - Ministerstvo dopravy v příštím roce ušetří na dotacích 8,9 miliardy korun. Počítá se snížením dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) o 2,9 miliardy díky zvýšení mýtného pro silniční nákladní dopravce. Stát dále ušetří na dotacích pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správu železnic (SŽ), sníží také finanční podporu krajům na silnice II. a III. třídy. Vyplývá to z úsporných opatření v rozpočtu na příští rok, které zveřejnilo ministerstvo financí k návrhu rozpočtu.

Na dotacích pro ŘSD a SŽ ušetří ministerstvo dopravy čtyři miliardy korun. Snížit dotace by se měly díky úsporným opatřením obou organizací. Na příspěvky pro kraje na silnice II. a III. třídy půjdou čtyři miliardy korun, tedy o dvě miliardy méně než letos.

V červnu řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), že by se od příštího března měla zvýšit cena mýtného o deset až 15 procent. Nově zveřejněný návrh úsporného balíčku záměr zdražit mýtné potvrzuje. Roční příjem státu z mýtného je kolem 14 miliard korun. Zvýšení mýtného by mělo přinést 1,4 až dvě miliardy korun navíc do státního rozpočtu, řekl v červnu Kupka.

Ministerstvo dopravy není jediným ministerstvem, jehož dotace budou příští rok nižší. Vláda v návrhu státního rozpočtu pro příští rok krátí dotace 12 ministerstvům a omezuje je rovněž v kapitole všeobecná pokladní správa. Z jednotlivých resortů se škrty nedotknou pouze ministerstev financí a obrany. Celkem se dotační programy proti letošku omezí o 84,1 miliardy korun.

Ministerstvo dopravy by mělo v příštím roce hospodařit se 103,6 miliardy korun. Oproti letošnímu roku by tak výdaje resortu měly klesnout zhruba o devět miliard korun. Meziročně klesnou i příjmy úřadu.

Hlavní část výdajů má směřovat do Státního fondu dopravní infrastruktury, u něhož ministerstvo počítá s dotací za více než 81,5 miliardy korun. Ve srovnání s letošním rokem je to asi o 11 miliard korun méně. Celkově by fond měl v příštím roce mít k dispozici rozpočet 150,1 miliardy korun. Kromě národních zdrojů má SFDI získat 26 miliard korun dluhovým financováním, z evropských peněz pak do jeho rozpočtu dorazí 32,1 miliardy Kč. Letos pracuje SFDI s rozpočtem 150,9 miliardy korun.