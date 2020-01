Ministerstvo dopravy chce uložit Arrivě pokutu zatím 670.000 Kč

Praha - Ministerstvo dopravy vyčíslilo za nedostatky ve vlacích pokutu pro firmu Arriva na 670.000 korun. Za měsíc provozu provedlo ve vlacích tohoto dopravce 23 kontrol. Další sankce budou za zpoždění nebo nevypravení vlaků. Na twitteru to dnes uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Arriva od poloviny loňského prosince jezdí na státem objednávaných linkách Praha-Tanvald, Kolín-Nový Bor, Praha-Rakovník a Praha-Písek-České Budějovice.

"Ředitele Arrivy Daniela Adamku jsem osobně informoval, že za zjištěné nedostatky ministerstvo vyčíslilo pokutu na 670.000 korun," napsal Kremlík na twitteru. "Sankce za zpoždění, nevypravení vlaků nebo nenavázání na další spoje budou následovat po dodání čtvrtletních výkazů," doplnil.

Arrivě za problémy v železniční dopravě vyměřil pokutu už Liberecký kraj, vyčíslil ji na 815.000 korun. O sankcích vůči firmě bude v únoru rozhodovat i Zlínský kraj. V obou těchto krajích dopravce od nového jízdního řádu provozuje regionální vlaky.

Přes problémy Arrivy Liberecký kraj o ukončení smlouvy neuvažuje

Přes počáteční problémy vlaků společnosti Arriva Liberecký kraj neuvažuje o tom, že by s dopravcem ukončil smlouvu. Není k tomu ani žádný důvod, to by musela nevyjet třetina vlaků, řekl dnes ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Za problémy s odbavovacím a informačním systémem vyměřil kraj dopravci pokutu 815.000 korun, o něž firmě zkrátí vyplácené zálohy. Sankce je jen za prosinec, a nebude tak zřejmě konečná, odbavovací systém se mění až teď.

"Podle posledních informací dnes probíhá zaškolení personálu a od čtvrtka už by měli být průvodčí vybaveni stejným odbavovacím systémem, jaký používají České dráhy," řekl Půta. Původní systém dělal podle něj problémy hlavně cestujícím s krajskou kartou Opuscard, kteří si ve vlacích nemohli nakupovat zlevněné ani přestupní jízdenky. Cestující podle hejtmana mohou službu reklamovat. "Pokud ale mám informace, tak to v takových případech průvodčí většinou vzdali a pasažér jel zadarmo," dodal.

Arriva v Libereckém kraji od poloviny prosince zajišťuje rychlíkové spoje z Tanvaldu na Prahu a z Nového Boru na Kolín, které objednává ministerstvo dopravy. Zajišťuje i regionální vlaky z Liberce přes Turnov a Starou Paku do Lomnice nad Popelkou a mezi Tanvaldem a Železným Brodem. Konkurence je podle hejtmanova náměstka Jana Svitáka (Starostové pro Liberecký kraj) přínosem. Dopravce nasadil nízkopodlažní vlaky, cena, kterou kraj platí, je výrazně nižší, než kolik požadovaly České dráhy. Původně chtěl totiž kraj jen o dva roky prodloužit původní smlouvu s národním dopravcem. "Cena ale byla příliš vysoká," řekl Sviták.

Za problémy s odbavením dostala Arriva pokutu 495.000 korun, dalších 320.000 vyměřil kraj za nefunkční informační systém, který byl v němčině. "Proti všem dopravcům postupujeme stejně," řekl Půta. Pokuta tak čeká podle něj za loňský rok také České dráhy. Ty v létě na Jizerskohorské železnici nasadily místo moderních nízkopodlažních vlaků Stadler vozy Regionova, které ale nedokázaly dodržet jízdní řád a vlaky tam nabíraly velká zpoždění. Kraj dokonce zvažoval, že nasadí autobusy. Podle smlouvy by na Jizerskohorské železnici měly mít České dráhy 15 vozidel Stadler a dvě záložní soupravy. Třetina z nich ale tehdy na trať kvůli haváriím či poruchám nemohla.