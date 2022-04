Ministerstvo: Do MŠ a ZŠ nastoupilo 26.500 uprchlíků, kapacit je zatím dost

Praha - Do mateřských a základních škol v Česku nastoupilo zatím zhruba 26.500 dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny. Vyplývá to z dat, které ministerstvo školství k 7. dubnu dostalo od škol. ČTK o tom informovala mluvčí úřadu Aneta Lednová. Podle zjištění mají základní školy ještě přibližně 150.500 volných míst a školky kolem 12.900. Nejvíc volných kapacit je k dispozici v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji či v Praze.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) na konci března uvedl, že v Česku se registrovalo asi 125.000 ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let. V materiálu, který má ČTK k dispozici, úřad již dříve odhadoval, že do školek by mohlo ještě tento školní rok nastoupit kolem 7000 ukrajinských dětí a do základních škol 26.250.

Podle průzkumu ministerstva bylo v mateřinkách k 7. dubnu 3310 ukrajinských dětí a v základních školách 23.204. Nejvíc se jich zapsalo do zařízení v Praze. Školky v hlavním městě jich přijaly přibližně 580 a základní školy 4170. Toto množství tvoří zhruba šestinu všech ukrajinských uprchlíků, kteří do mateřských a základních škol v ČR začali chodit. Praha zároveň patří mezi tři regiony v ČR, kde už jsou kapacity zařízení nejvíce zaplněné. Zbývá v ní kolem 620 míst ve školkách a 8040 v základních školách.

Na druhé pozici v množství přijatých je Středočeský kraj. Ten je zase druhý, co se týče největšího množství volných míst ve školkách. Má jich k dispozici ještě okolo 1360. Více míst nabízí už jen Moravskoslezský kraj. V mateřinkách jich má neobsazených zhruba 1670 a v základních školách 19.900.

Naopak nejplnější jsou už nyní kapacity v Karlovarském kraji, který má ve školkách asi 400 volných míst a v základních školách 5800. Málo místa je také v Libereckém kraji, který zároveň přijal dosud nejméně uprchlíků. Do mateřských škol jich tam nastoupilo 107 a do základních kolem 770. S výjimkou Libereckého, Olomouckého a Zlínského kraje přijaly všechny regiony do základních škol už víc než 1000 žáků.

Pro umístění dětí přicházejících z Ukrajiny vykázaly k 7. dubnu mateřinky po celém Česku ještě 12.896 a základní školy 150.458 volných míst. V případě potřeby by pak podle zjištění ministerstva mohlo od září ve školkách vzniknout dalších asi 9530 nových míst a v základních školách 35.257. Nejvíce by se mohly zvýšit kapacity školek ve Středočeském kraji a škol v Moravskoslezském kraji.

Současné kapacity škol zjišťovalo ministerstvo v mimořádném sběru dat od 28. března do 7. dubna. Výsledky průzkumu podle Gazdíka poslouží jako přehled v integraci ukrajinských dětí do škol a budou s nimi pracovat vládní úřady i regionální samospráva. Podle ředitele odboru informatiky a statistiky na ministerstvu Václava Jelena mohou už nyní školy údaje v systému i postupně aktualizovat. Čerstvá data budou mít k dispozici kraje i další instituce zapojené do koordinace umisťování uprchlíků v ČR.