Ministerstvo: Do MŠ a ZŠ nastoupilo 26.500 uprchlíků, kapacit je zatím dost

Praha - Do mateřských a základních škol v Česku nastoupilo zatím zhruba 26.500 dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny. Vyplývá to z dat, které ministerstvo školství k 7. dubnu dostalo od škol. ČTK o tom informovala mluvčí úřadu Aneta Lednová. Podle zjištění mají základní školy ještě přibližně 150.500 volných míst a školky kolem 12.900. Nejvíc volných kapacit je k dispozici v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji či v Praze.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) na konci března uvedl, že v Česku se registrovalo asi 125.000 ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let. V materiálu, který má ČTK k dispozici, úřad již dříve odhadoval, že do školek by mohlo ještě tento školní rok nastoupit kolem 7000 ukrajinských dětí a do základních škol 26.250.

Podle průzkumu ministerstva bylo v mateřinkách k 7. dubnu 3310 ukrajinských dětí a v základních školách 23.204. Nejvíc se jich zapsalo do zařízení v Praze. Školky v hlavním městě jich přijaly přibližně 580 a základní školy 4170. Toto množství tvoří zhruba šestinu všech ukrajinských uprchlíků, kteří do mateřských a základních škol v ČR začali chodit. Praha zároveň patří mezi tři regiony v ČR, kde už jsou kapacity zařízení nejvíce zaplněné. Zbývá v ní kolem 620 míst ve školkách a 8040 v základních školách.

Na druhé pozici v množství přijatých je Středočeský kraj. Ten je zase druhý, co se týče největšího množství volných míst ve školkách. Má jich k dispozici ještě okolo 1360. Více míst nabízí už jen Moravskoslezský kraj. V mateřinkách jich má neobsazených zhruba 1670 a v základních školách 19.900.

Naopak nejplnější jsou už nyní kapacity v Karlovarském kraji, který má ve školkách asi 400 volných míst a v základních školách 5800. Málo místa je také v Libereckém kraji, který zároveň přijal dosud nejméně uprchlíků. Do mateřských škol jich tam nastoupilo 107 a do základních kolem 770. S výjimkou Libereckého, Olomouckého a Zlínského kraje přijaly všechny regiony do základních škol už víc než 1000 žáků.

Pro umístění dětí přicházejících z Ukrajiny vykázaly k 7. dubnu mateřinky po celém Česku ještě 12.896 a základní školy 150.458 volných míst. V případě potřeby by pak podle zjištění ministerstva mohlo od září ve školkách vzniknout dalších asi 9530 nových míst a v základních školách 35.257. Nejvíce by se mohly zvýšit kapacity školek ve Středočeském kraji a škol v Moravskoslezském kraji.

Současné kapacity škol zjišťovalo ministerstvo v mimořádném sběru dat od 28. března do 7. dubna. Výsledky průzkumu podle Gazdíka poslouží jako přehled v integraci ukrajinských dětí do škol a budou s nimi pracovat vládní úřady i regionální samospráva. Podle ředitele odboru informatiky a statistiky na ministerstvu Václava Jelena mohou už nyní školy údaje v systému i postupně aktualizovat. Čerstvá data budou mít k dispozici kraje i další instituce zapojené do koordinace umisťování uprchlíků v ČR.

Počty ukrajinských uprchlíků v MŠ k 7. dubnu:

Přijatí Volná místa Možné nové kapacity od září Praha 579 617 865 Středočeský kraj 392 1357 1188 Moravskoslezský kraj 294 1667 1063 Jihočeský kraj 268 1088 821 Jihomoravský kraj 246 1066 756 Ústecký kraj 242 1090 768 Královéhradecký kraj 239 925 609 Pardubický kraj 182 714 428 Zlínský kraj 174 711 383 Karlovarský kraj 167 398 325 Olomoucký kraj 163 1164 636 Kraj Vysočina 146 847 635 Plzeňský kraj 111 832 639 Liberecký kraj 107 420 414

Zdroj: MŠMT

Počty ukrajinských uprchlíků v ZŠ k 7. dubnu:

Přijatí Volná místa Možné nové kapacity od září Praha 4174 8043 3802 Středočeský kraj 3053 13.156 2636 Jihomoravský kraj 2552 16.008 3285 Ústecký kraj 1826 14.159 3373 Moravskoslezský kraj 1574 19.867 5322 Královéhradecký kraj 1520 8143 1807 Jihočeský kraj 1376 8902 1998 Plzeňský kraj 1215 8803 1855 Pardubický kraj 1211 8674 1456 Karlovarský kraj 1149 5825 1408 Kraj Vysočina 1008 9417 2546 Zlínský kraj 981 10.495 2508 Olomoucký kraj 799 11.995 1959 Liberecký kraj 766 6971 1302

Zdroj: MŠMT