Ministerstvo chce zvednout poplatek za odběr minerálních vod

Praha - Ministerstvo zdravotnictví plánuje po pěti letech zvýšit poplatek, který odvádí výrobci balených vod za odběr minerálních vod, z šesti na devět korun za metr krychlový. Výnos poplatku by podle odůvodnění návrhu nařízení vlády ve vládní knihovně stoupl z 18 na 27 milionů korun ročně. Plán zdůvodňuje ministerstvo snahou poplatek, zavedený v roce 2001 ve výši tří korun, dostat co nejblíže reálné hodnotě přírodních minerálních vod. Nařízení vlády nyní prochází připomínkovým řízením. Podle Svazu minerálních vod narušuje ministerstvo svým návrhem hospodářskou soutěž na trhu s nápoji.

"Současný návrh na zvýšení poplatku je zcela iracionální. Pouze poškodí domácí výrobce i spotřebitele a ohrozí zdroje a jejich využití, přičemž stát ani nevybere více peněz," uvedla na dotaz ČTK předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ježková.

Podle generálního ředitele firmy Ondrášovka Libora Duby jsou poplatky diskriminační, protože se týkají pouze minerálních vod. "Řešením z pohledu významnějšího příjmu by bylo navýšení poplatku všem stejně, tedy i za ostatní podzemní vody, což by ovšem dopadlo i na zdražení vodného a stočného pro domácnosti a do toho se z politických důvodů nikomu nechce. Takže to pouze dodatečně zatíží výrobce, státnímu rozpočtu při výši ročních výdajů to nepomůže jinak než velmi kosmeticky," řekl Duba ČTK.

Pokud návrh uspěje, sedmi výrobcům vzrostou podle propočtů úřadu náklady na výrobu metru krychlového stočené minerální vody za poplatek z průměrných 22,5 korun za metr krychlový na 32,5 korun. Podle Duby se cena za skutečně odebrané množství nyní pohybuje kolem 18 korun za metr krychlový, nová má být 27 korun. Připomenul, že do ceny poplatku se nepromítá péče, kterou výrobce udržuje zdroj ve vlastnictví státu.

Úřad počítá, že nově nastavený poplatek stát nebude navyšovat od 1. ledna 2020 dalších pět let. V případě, že se ale nastavení ukáže jako neúčelné, například snížením podílu českých minerálních vod ve spotřebním koši a nárůstu podílu zahraničních minerálních, bude ministerstvo zvažovat jeho úpravu.

Společnosti za odběr minerálních vod neplatí za skutečně odebrané množství jako u ostatních podzemních vod, ale za maximální povolené množství. Skutečně odebrané množství je vždy menší. Loni stát vybral na poplatku 18 milionů korun. "Tato částka odpovídá maximálnímu povolenému množství tři miliony metrů krychlových přírodních minerálních vod, ovšem skutečné vyčerpané množství bylo 1,34 milionu metrů krychlových. Celková produkce balených přírodních minerálních vod dosáhla v roce 2018 objemu 0,8 milionu metrů krychlových," uvádí ministerstvo.

Pro výrobce balených minerálních vod znamená při zohlednění poměru metrů krychlových zaplacených a využitých ke stáčírenské výrobě zvýšení průměrné ceny za metr krychlový na 32,5 korun (4,9 haléře na 1,5litrovou lahev), uvádějí autoři návrhu.

Změna se podle návrhu dotkne sedmi společností: Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMV), Hanácká Kyselka, Chodovar, Karlovarská Korunní, Karlovarské minerální vody, Ondrášovka a Poděbradka.

Po zohlednění poměru množství metrů krychlových zaplacených a využitých ke stáčírenské výrobě znamená současný stav podle ministerstva průměrnou cenu poplatku 22,5 korun za metr krychlový vyrobené potraviny, tedy 3,75 haléře na 1,5litrovou lahev. Výše shodného poplatku na Slovensku představuje zhruba 17 Kč, v Německu 8,40 Kč, v Polsku 7,60 Kč a v Itálii 27 - 81 Kč. V Itálii je poplatek na rozdíl od ostatních uvedených zemí vypočítáván ze skutečně odebraného množství, uvádí ministerstvo.

