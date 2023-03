Ministerstvo chce zabránit nadužívání pohotovostí, změny nejsou připraveny

Praha - Ministerstvo zdravotnictví hledá způsob, jak omezit nadužívání pohotovostních služeb a urgentních příjmů. Diskuse se vede o výši plateb pro neakutní pacienty a způsobu, jak takové pacienty určit, změny dosud nejsou na stole. Ministerstvo to oznámilo ČTK a zdůraznilo, že návrat k plošným poplatkům nechystá. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) musejí změny zlepšit dostupnost péče.

Lidé v současnosti platí za využití lékařské a zubní pohotovostní služby 90 korun, typicky v noci nebo o víkendech. Válek v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes (MfD) řekl, že je regulace potřebná také na urgentních příjmech zdravotnických zařízení, které lidé nadužívají. Nepřijatelná je podle něj možnost, aby o tom, kdo má platit, rozhodovali lékaři na příjmu. Dokázal by si představit, že pacient zaplatí za to, že nejde nejdřív k praktikovi, ale přímo do zdravotnického zařízení, podotkl.

Přetížení urgentních příjmů zhoršuje dostupnost péče pro pacienty s opravdu akutními problémy, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. O problematice se odborně diskutuje. "Tato diskuse je vedena nejen o výši poplatků, ale i o rozlišení osob, které přichází s akutním a neakutním problémem. S ohledem na složitost této problematiky je diskuse nyní vedena především o realizovatelnosti takových změn a případné změny zatím nejsou na stole," doplnilo ministerstvo.

Válek uvedl, že jeho vyjádření pro MfD bylo komentářem k nynější odborné diskusi na toto téma. Cílem změn je podle něj zkrátit čekací doby pacientů. "Jakékoli potenciální změny v této oblasti dovolím pouze v momentě, kdy bude jasné, že by zvýšily dostupnost lékařské péče," zdůraznil ministr.

Češi začali platit regulační poplatky v lednu 2008 - u lékaře a za položku na receptu 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Jednotlivé poplatky se pak časem měnily a zanikaly. Naposledy od ledna 2015 zanikla povinnost třicetikorunových poplatků v ambulancích a lékárnách. Zůstal tak jen poplatek 90 korun na pohotovosti.