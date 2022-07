Ministerstvo chce takzvané otevřené věznice ve Velkých Přílepech a v Rapoticích

Praha - Ministerstvo spravedlnosti počítá se vznikem dalších dvou takzvaných otevřených věznic. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici a který ve středu projedná vláda. Podle ministerského náměstka pro vězeňství Petra Dohnala jsou vhodnými lokalitami pro plánovanou výstavbu areály stávajících věznic ve Velkých Přílepech u Prahy a v Rapoticích na Třebíčsku.

V Česku zatím funguje jediná takzvaná otevřená věznice, a to v areálu Věznice Jiřice na Nymbursku. Pobyt ve čtveřici domů se blíží podmínkám na svobodě, denní režim a uložené povinnosti vězni plní bez speciálního dohledu. Cílem projektu, který začal v listopadu 2017, je připravit odsouzené na návrat do běžného života a snížit míru recidivy.

Současná vláda Petra Fialy (ODS) přislíbila rozšíření konceptu otevřených věznic ve svém programovém prohlášení.

Ve Velkých Přílepech, které jsou pobočkou Vazební věznice Praha Ruzyně, by měl vzniknout objekt takzvané otevřené věznice pro ženy. V moravské Věznici Rapotice chce ministerstvo vybudovat obdobnou stavbu pro muže. "V obou případech by se jednalo o kapacitu asi 50 odsouzených a v obou lokalitách je zajištěna základní infrastruktura," uvedl úřad.

Kapacita jiřické otevřené věznice je 32 mužů, kteří jsou zařazeni na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení. Do letošního dubna zařízením prošlo 195 vězňů, do společnosti se pak úspěšně zapojilo 89 procent z nich. Zbylých 11 procent se po propuštění dopustilo recidivy a vrátilo se do vězení. Celorepubliková míra recidivy je zhruba 65 procent.

O zařazení odsouzeného do programu rozhoduje ředitel věznice na návrh odborné komise. Žádosti si podávají i vězni z jiných věznic. Všichni odsouzení v otevřené věznici mají práci, většinou na venkovních pracovištích. Mezi jejich další povinnosti patří mytí nádobí, praní oblečení nebo péče o zvířata - od roku 2019 se v Jiřících starají o štěňata budoucích vodicích psů.