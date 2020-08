Ministerstvo: Cestujícím do Řecka doporučíme odběrová místa

Praha - V každém kraji bude jedno odběrové místo s posílenou testovací kapacitou pro cestovatele do Řecka, většinou při krajské nebo fakultní nemocnici. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové je lidí, kteří mají zaplacené zájezdy do Řecka do poloviny září, asi 32.000. Příští týden jich má letět kolem 4800. Cestovní kanceláře, které lety do Řecka organizují, mají ministerstvu na e-mail crtexterni@mzcr.cz hlásit počet klientů podle bydliště a času odletu. Aktuální kapacita testování v celé zemi je asi 8000 testů denně, řekla dnes Rážová novinářům. Čeští turisté musejí při příjezdu do Řecka od příštího pondělí předložit negativní test na koronavirus starý maximálně 72 hodin a mezinárodní potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře, formulář je na webu ministerstva.

"Lidé se nemusí dopředu registrovat na odběrovém místě přes jeho rezervační systém. Bylo by dobré, kdyby měli potvrzení o zaplaceném zájezdu nebo ubytování v Řecku. Aby to nebylo zneužíváno," řekla Rážová. Podle ní mají lidé využít testovací místo ve svém kraji, kde to zajišťuje fakultní nebo krajská nemocnice. Odběr i test v laboratoři podle ní proběhne přednostně. Od převzetí vzorku v laboratoři trvá nejméně šest hodin. Lidé si ale musí test zaplatit sami.

Povinný je podle Rážové PCR test na koronavirus, tedy výtěrem z nosohltanu, a prohlášení o bezinfekčnosti od praktického lékaře. "Praktici nefungují přes víkend. To je docela slabé místo a velmi těžko se ovlivňuje," zdůraznila Rážová.

Premiér Andrej Babiš v minulých týdnech uvedl, že Česko by mělo mít větší vliv na kapacity testování a odběrových míst. Nemocnice by měly podle něj vytvořit jejich páteřní síť. "Až bude kapacita navýšená, měla by být až 15.000 testů denně," dodala Rážová.

Už před briefingem hlavní hygieničky se informace o vyhrazených odběrových místech pro cestovatele do Řecka objevilo na twitteru Chytré karantény. "Řešíme s cestovkami opatření v Řecku. Nastavujeme systém řízených odběrů podle odletů. Občanům, kteří cestují do Řecka, doporučíme konkrétní odběrová místa u fakultních a krajských nemocnic. Případně i soukromé poskytovatele zdravotní péče," píše se na twitteru Chytré karantény, společného projektu ministerstva zdravotnictví, armády, Národní agentury pro komunikační a informační technologie a dalších institucí.

Řecko kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska, opatření platí od 17. srpna. Test nesmí být starší než tři dny. Český premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že ho krok Řecka překvapil a označil situaci za nepříjemnou. Chce o ní dál jednat. Podle Rážové je šance, že Řecko zase ČR vrátí na seznam bezpečných zemí nejspíš za dva týdny.

