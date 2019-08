Ministerstva si vyjednala zvýšení výdajů o 17,5 miliardy korun

Praha - Zvýšení výdajů na příští rok o 17,5 miliardy korun proti červnovému návrhu státního rozpočtu si zatím vyjednala jednotlivá ministerstva. Dalších 492 milionů korun nad rámec výdajů jednotlivých ministerstev půjde na digitalizaci. Deficit rozpočtu by přitom měl zůstat 40 miliard korun. Podle ministerstva financí vyšší výdaje umožnila nová makroekonomická prognóza a úspory u obsluhy státního dluhu. O úpravě rozpočtu svého resortu bude příští týden jednat ještě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) není vyloučena ani debata o dalších úpravách výdajů ministerstva kultury.

Nejvýrazněji, o 5,9 miliardy korun, se zvýší výdaje ministerstva práce a sociálních věcí, které by tak měly meziročně vzrůst o 54,93 miliardy. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) původně požadovala zvýšení rozpočtu resortu o 11 miliard proti červnovému plánu, výsledek dohody s ministerstvem financí ale označila za slušný kompromis.

Pět miliard korun navíc proti původnímu plánu půjde do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který tak bude hospodařit se zhruba 70 miliardami korun z českých zdrojů. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) výrazné zvýšení rozpočtu fondu zdůvodňovala tím, že v době zpomalujícího hospodářského růstu je třeba dát více peněz do investic.

Na zvýšení výdajů svého resortu o 1,7 miliardy korun proti červnovému plánu se dohodl se Schillerovou ministr vnitra Hamáček, peníze půjdou především do rozpočtů policistů a hasičů. O 1,2 miliardy korun proti původnímu návrhu vzroste rozpočet ministerstva obrany, miliardu navíc získala ministerstva školství a zemědělství. U ostatních resortů byl růst jejich výdajů proti původnímu plánu menší než půl miliardy korun.

Sociální demokraté, kteří vznesli výraznější požadavky na zvýšení rozpočtů svých ministerstev než koaliční ANO, jsou s dosavadními výsledky jednání spokojeni. Hamáček ale v pátek upozornil, že jednání ještě budou pokračovat. Podle něj může nový ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) vznést požadavky nad rámec toho, o čem jednal se Schillerovou ekonomický náměstek ministerstva v době, kdy úřad neměl jmenovaného ministra.

Hamáček také očekává úpravy rozpočtu s ohledem na jednání o zvyšování platů ve veřejné sféře. Schillerová v návrhu rozpočtu počítá s průměrným růstem platů o dvě procenta, odbory to ale považují za nedostatečné s ohledem na očekávanou inflaci 2,2 procenta. Podle nich by dvouprocentní růst znamenal, že by se reálné platy snížily.