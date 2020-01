Ministerstva řeší, jak zakázat lety mezi ČR a Čínou

Praha - Ministerstva zdravotnictví a dopravy řeší, jak by bylo možné technicky i právně zakázat lety mezi ČR a Čínou. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Návrh na zákaz letů chce v pondělí předložit vládě premiér Andrej Babiš (ANO). Vojtěch zopakoval, že po čtvrtečním vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) kvůli šíření nového koronaviru by byl takový krok na místě.

Praha měla dosud s Čínou 12 leteckých spojení týdně, která provozují tři čínské letecké společnosti. Letecká linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu bude od 12. února do 28. března přerušena. Vyplývá to z informací prodejce letenek Student Agency a Letiště Praha. Dosud se z Prahy pravidelně létalo do čtyř čínských měst. Babiš ve čtvrtek řekl, že v pondělí navrhne vládě dočasně zakázat veškeré lety mezi Čínou a ČR.

"Poslední zpáteční let na této lince je naplánovaný na sobotu 8. února, ve středu 12. února pak dopravce přiletí do Prahy pouze pro zbývající cestující směřující zpět do Číny. Během aktuálního letového řádu byla linka v provozu dvakrát týdně," uvedla mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlíková.

Vojtěch dnes novinářům řekl, že krok WHO je jedním z argumentů, které budou v pondělí při rozhodování vlády hrát roli. "Znamená to určitý apel ze strany WHO, že situace je vážná," uvedl. Pro ČR se podle něj mnoho nemění, protože se bude dál držet doporučení WHO, která platila už dříve. Připomněl, že ode dneška se rozšířila informační kampaň i cílený screening na všechna letiště v ČR a že resort zřídil infolinku pro veřejnost.

Omezení letů se ministrovi zdá jako legitimní krok na základě vývoje kolem koronaviru v posledním týdnu. "Pokud to bude technicky a právně možné. A ministerstvo zdravotnictví není úplně tím subjektem, který by byl odpovědný za letecký provoz," řekl Vojtěch. Úřady si zatím nevyjasnily, jak Babišův návrh uskutečnit. "My to teď diskutujeme s ministerstvem dopravy, jakým způsobem postupovat v této oblasti. Musíme řešit tu technickou otázku, jak to provést," uvedl.