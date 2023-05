Ministerstva chystají propojení systémů zdravotního a nemocenského pojištění

Praha - Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí pracují na propojení zdravotního a nemocenského pojištění. Změna má přispět k lepšímu využití vybraných peněz i k řešení financování péče na zdravotním a sociálním pomezí. Na dotaz ČTK to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Vláda v konsolidačním balíčku pro ozdravení státních financí počítá se zavedením nových nemocenských odvodů pro zaměstnance. Systém nemocenského pojištění je v propadu. Loni deficit dosáhl podle údajů sociální správy téměř osmi miliard korun.

Zdravotní pojištění pokrývá zdravotní péči, spravují ho zdravotní pojišťovny. Je povinné pro všechny. Platí ho zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé, živnostníci i lidé bez zdanitelných příjmů. Letos by se mělo vybrat 306,6 miliardy korun. Za děti, důchodce, nezaměstnané či studenty posílá pojistné stát, letos zaplatí 125,5 miliardy korun. Celkem by tak měly zdravotní pojišťovny hospodařit s příjmy 464,1 miliardy korun. Nemocenské pojištění vybírá sociální správa. Poskytuje se z něj pak nemocenské, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, ale také mateřská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a otcovská. Odvody platí povinně ze zaměstnancova výdělku zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je hradí dobrovolně. Resort práce má pro letošek na výdaje 49,7 miliardy korun.

Podle Válka by propojení systému zdravotního a nemocenského pojištění "bezesporu pomohlo" k lepšímu využití vybraných financí. Umožnilo by u pacienta sledovat výdaje na péči i na dávky, které přitom pobírá. Ministr uvedl, že o propojení vede debatu se zdravotními pojišťovnami a šéfem resortu práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), shoda je "v užším kruhu na vládě" i se členy Národní ekonomické rady vlády (NERV) a dalšími experty.

"Je to něco, na čem rok s panem ministrem (Jurečkou) pracujeme. Souvisí to s tím, že propojujeme data ministerstva práce a ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky). Je to velmi náročná věc, která tady nikdy nebyla, je to naprosto přelomová záležitost. Je to ale jediná cesta, jak vyřešit zdravotně-sociální pojištění," uvedl Válek.

Sociální služby, jako je třeba pečovatelská, hradí pak resort práce z dotací a příspěvků na péči. "Pacienta vůbec nezajímá, v jakém zařízení leží, pokud potřebuje sociální a zdravotní pomoc. Jeho zajímá, aby ta pomoc byla kvalitní a dostupná. Pokud systémy jsou oddělené a jeden je postavený na úhradách cestou pojišťoven a druhý na úhradách dotačních titulů nebo dávek, tak ta spolupráce nikdy nefunguje, jak by měla," uvedl ministr.

Na přípravě propojení podle dřívějších informací pracuje skupina zástupců ministerstev zdravotnictví, práce a financí, zdravotních pojišťoven a NERV. Válek věří, že pak představí "velmi dobrý model". Koncem března ministr řekl, že analýzu dat ze sociálně-zdravotního pomezí zpracovává ÚZIS a že by výsledky měly být na podzim. K propojení databází a údajů jsou pak potřeba legislativní změny.