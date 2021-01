Ministerstva budou jednat o situaci posledních ročníků ZŠ a SŠ

Praha - Zástupci ministerstev zdravotnictví a školství mají dnes jednat o situaci žáků posledních ročníků základních a středních škol, které na jaře čekají přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky, ale kvůli opatřením proti koronaviru nemohou mít nyní běžnou prezenční výuku. Stejně jako na podzim se žáci opět učí distančně, což je i podle ředitelů škol a učitelů nevyhovující. Doufají v co nejrychlejší návrat do škol. Zejména podoba praktické části zkoušek v odborných školách by se podle nich jinak asi musela upravit, protože praktická výuka se momentálně nemůže vůbec konat.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý naznačil, že nalézt za současné situace řešení nebude snadné. Data podle něj ukazují, že šíření nákazy v populaci lidí ve věku 15 až 20 let je problematické. Opoziční expertní tým ve středu po jednání s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) uvedl, že by i v současném nejvyšším stupni rizika nákazy mohly ve školách fungovat konzultace pro malé skupiny žáků posledních ročníků. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) pak ale vyloučil obecně jakékoli výjimky ze současných opatření. Vláda o tom podle něj nebude jednat ani dnes, ani v pondělí.

V úterý přibylo v Česku 17.278 nakažených novým koronavirem, dosud nejvíc od začátku epidemie. Většina opatření odpovídá pátému stupni rizika v protiepidemickém systému PES. Rizikové skóre hodnotící epidemii odpovídá pátému stupni vyššímu než 76 bodů od 30. prosince. Opatření zpřísnila vláda od 27. prosince, platit mají minimálně do 10. ledna. Kabinet je ale zřejmě dnes prodlouží.