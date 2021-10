Ministerstva a ERÚ připravují soubor opatření proti zdražování energií

Praha - Ministerstva průmyslu a práce a Energetický regulační úřad (ERÚ) chtějí do několika dnů představit soubor opatření, která by zmírnila dopady růstu cen za energie na domácnosti. Obsahovat by měl sociální dávky i další kroky. Novinářům to po dnešním společném jednání řekl politický náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD), náměstek ministerstva průmyslu René Neděla a člen rady ERÚ Ladislav Havel. Možnosti řešení zatím podrobněji neupřesnili. Jednání budou pokračovat.

"Přijdeme v řádu dnů se sérií jasných opatření, která lidem pomohou. Je potřeba nepodléhat strachu. Vláda a celá politická reprezentace se shodnou na tom, že v řádu dnů budou jasná opatření, aby se lidé nedostávali do exekucí a dluhových pastí," uvedl Povšík. Podle něj by lidé neměli "podléhat momentálním rychlým tlakům, aby okamžitě teď hned platili zálohové faktury".

Elektřina a plyn výrazně zdražují. Dopadá to na domácnosti i podniky. Nového dodavatele energií si bude muset hledat 900.000 odběratelů skupiny Bohemia Energy, která skončila. Ukončení činnosti oznámily i další firmy. Lidé mají na nalezení nového dodavatele půl roku. Na tuto dobu je přebírají jiné společnosti. Řada lidí má teď platit násobně vyšší zálohy než dosud. "Přišli jsme s myšlenkou, kde je potřeba zapojit další resorty a zajistit, aby lidé nedostávali tak příšerné faktury," dodal Povšík.

Lidé mohou nyní získat příspěvky a doplatky na bydlení. K dispozici je i mimořádná okamžitá pomoc. Příspěvek na bydlení patří mezi dávky státní sociální podpory. Dosáhnou na něj ti, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Dávka odpovídá rozdílu mezi stanovenými normativními náklady a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Doplatek je pro lidi v hmotné nouzi. Má pak dorovnat výdaje na bydlení tak, aby žadatelům zbylo na živobytí. Mezi dávky hmotné nouze patří i mimořádná pomoc. Podle Povšíka se kvůli zdražování chystá legislativní úprava dávek.

Podle Neděly dávky představují jen "střípek" z řešení, které musí být ucelené. O souboru opatření budou ministerstva a regulátor dál jednat. "Na ERÚ máme nějaké nápady v mezích právního řádu, chceme to projednat podrobně," dodal Havel.