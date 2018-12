Praha - Nejoblíbenější věcí dětí v základních školách je mobilní telefon. Na webových stránkách nebo aplikacích v něm stráví většina z nich denně několik hodin. Ukázaly to výsledky letošního minisčítání mezi zhruba 25.000 dětmi. Z dotazníků také vyplynulo, že přibližně pětina žáků se nechá do školy vozit autem a mezi nejméně oblíbené předměty patří zpěv a čeština. Výsledky zveřejnil dnes Český statistický úřad na svém webu.

Z výzkumu vyplynulo, že děti si dnes často neumí představit, že by byly bez mobilního telefonu a internetu. Na otázku, kterou věc by si vybraly, pokud by mohly mít jen jednu, jich jako odpověď zvolilo 42,6 procent mobilní telefon a 31,2 procent počítač či notebook s internetem. Pro přibližně desetinu je nejdůležitější kniha. Kolem 7,5 procenta žáků uvedlo playstation. Méně často se mezi odpověďmi objevil tablet (3,1 procent) či hudební přehrávač (2,8 procent) a nejméně televize (2,4 procenta).

Na internetových stránkách nebo aplikacích v telefonu stráví kolem 22,7 procent dětí dvě hodiny denně. Kolem 16,7 procenta školáků této činnosti věnuje tři hodiny každý den a každý desátý dokonce i víc než pět hodin denně. Hodinu či méně uvedlo celkem 38,3 procenta dětí.

Výsledky průzkumu naznačují, že internet děti neomezuje v navazování blízkých přátelství. Přibližně třetina školáků má dle odpovědí čtyři i více blízkých kamarádů. Asi čtvrtina má dva a pětina tři kamarády. Zhruba 6,4 procent dětí sdělilo, že žádné blízké kamarády nemá.

Minisčítání dále ukázalo, že 46,8 procent dětí chodí do školy pěšky. Dalších 28 procent dojíždí autobusem. Autem se do školy vozí 17,9 procent dětí. Zbytek využívá tramvaje, vlaky či metro.

Většina dětí bydlí poměrně blízko školy. Nejvíce dětí - a to asi 31 procent - se do ní dostane za pět minut. Další přibližně pětina má školu v dosahu deseti minut a asi 17 procent žáků uvedlo, že jim cesta trvá 15 minut. Půl hodiny zabere cestování do školy zhruba pěti procentům dětí, tři čtvrtě hodiny jednomu procentu a hodinu asi půl procentu školáků.

Nejméně oblíbenými předměty na základní škole jsou hudební výchova a čeština. Zpěv by zrušilo 21,3 procenta žáků a český jazyk 12,2 procenta dětí. Málo oblíbené jsou také fyzika, chemie a dějepis, bez kterých by se nejraději obešel každý přibližně desátý školák. Naopak nejoblíbenější jsou počítače a tělocvik, které by z rozvrhu vyškrtlo jen kolem čtyř procent dětí.

Do letošního minisčítání se zapojilo kolem 25.000 žáků čtvrtých až devátých tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří odpovídali na 19 otázek. Kompletní výsledky představí Český statistický úřad na tiskové konferenci 12. prosince, řekl dnes ČTK mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Účelem projektu je zvyšování statistické gramotnosti dětí. Jeho první ročník byl v roce 2010 součástí celostátního sčítání lidu. Letošní ročník byl podle předsedy ČSÚ Marka Rojíčka jakýmsi tréninkem na sčítání lidu, které bude v roce 2021.