Minipivovary v ČR už si zkouší stáčení do plechovek, zatím jsou pro ně drahé

Plzeň - Většina ze zhruba 500 českých minipivovarů už si vyzkoušela stáčení piva do plechovek, které zatím v ČR využívají hlavně větší výrobci piva. Nejmenší producenti také vidí hliník jako atraktivní obal, který by jim pomohl nalákat hlavně mladé zákazníky, zejména v době uzavření hospod vinou pandemie. Výrobní série ale musí být větší, aby se jim to vyplatilo. Minipivovary do toho určitě postupně půjdou, řekl ČTK prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.

"Zařízení na stáčení je drahé, ale některé minipivovary už si ho pořídily. Stáčecí linku má například Permon (v Sokolově), Zichovec (v Lounech) a určitě další," uvedl. Tyto pivovary stáčejí malým výrobcům pivo na zakázku. Další firma má "stáčečku" na nákladním voze, který jezdí na objednávku do minipivovarů. "Stáčení do plechovek je cestou a vyzkoušeli si to už prakticky všichni," řekl Šuráň. Podle něj ho budou určitě stále více využívat, protože hlavně mezi mladými je tento obal populární.

Podle Evy Strakové, vrchní sládkové plzeňského minipivovaru Purkmistr, je plech pro pivo nejlepší, protože je tam ve tmě, perfektně uzavřené a nedostane se tam kyslík. "Ale je drahý. Ani ne tak plechovka, ale lákavý potisk," řekla. Podle Strakové může přijít ---až na 15 až 20 korun. "Je to cesta pro speciální piva a pro firmy, které mají víc peněz," řekl Šuráň.

Hliníkové plechovky jsou skladné, lehké a rychle se zchladí. Podle Petra Krýsla, vrchního sládka plzeňského minipivovaru Beer Factory, který vaří v Letinech, je cena profesionální linky na stáčení v ochranné atmosféře k milionu korun. Cena samotného obalu je srovnatelná se skleněnou i PET lahví, tedy mezi třemi až pěti korunami. "Plech je zpestřením pro mladé, kteří jsou na něj zvyklí z energetických nápojů. Ale plechovka nikdy nepředčí skleněnou láhev, kterou preferuje klasický piják," řekl. Beer Factory zatím plech využívat nebude. Odbyt na pivo má. "Až budeme mít čtyřnásobně větší pivovar, tak budeme hledat cesty, jak se dostat do velkoobchodů a supermarketů. Pak bychom si pořídili kombinovanou linku na lahve i plechovky," uvedl Krýsl. Atraktivní potisk je výrazně dražší než samolepicí etiketa, ale plechovku nejde prodávat za dvojnásobnou cenu. Podle Krýsla je to cesta pro výrobce, kteří mají piva hodně a nevědí, co s ním. "Moc minipivovarů plechovky nenabízí," uvedl.

Pivovary, které pivo stáčejí na zakázku, požadují podle Strakové nejméně 500 litrů. "Museli bychom to tam vézt v chlazeném tanku nebo v sudech. Na místě se pak musí přečerpat do jejich tanku, který je napojený na linku. A tam už mám strach, že se bude kvalita snižovat," uvedla. Podle Krýsla je přemisťování a přečerpávání vždy pro pivo rizikem. Kromě stáčení se musí zaplatit i doprava.

Původním smyslem minipivovarů bylo prodávat "kolem komína" regionální potravinu. "Ale když je všechno zavřené, tak jsme rádi za každý prodaný litr," uvedla Straková. Pokud se chce pivovar dostat dál, je pro něj podle Šuráně plech cestou, musí ale zvýšit trvanlivost piva.