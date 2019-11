Minimální mzda má vzrůst o 1250 na 14.600 Kč, shodla se koalice

Praha - Minimální mzda by se od ledna měla zvýšit o 1250 korun na 14.600 korun. Dohodli se na tom dnes zástupci vládních stran. Uvedla to Česká televize. Návrh nařízení bude ještě schvalovat vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK potvrdil, že koalice shodu na růstu nejnižšího výdělku našla.

Minimální mzda se zvedala naposledy letos v lednu. Letos tak činí 13.350 korun. Odbory požadovaly zvednutí o 1640 korun, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Tripartita se nedohodla, rozhodnutí je tedy na kabinetu. Ministerstvo práce připravilo původně tři varianty růstu, a to o 1150, 1350 a 1650 korun.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se klonila k prostřední verzi. Dnešního koaličního jednání se kvůli nemoci neúčastnila. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív řekla, že by minimální mzda měla držet krok s růstem ostatních mezd, které se zvedají mírněji. Byla původně pro nejnižší variantu ze tří možností.

S minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce. Vyplácí se v osmi stupních. Od ledna by se měla zvednout z nynějších 13.350 až 26.700 korun na 14.600 až 29.200 korun.

Text vládního nařízení o růstu minimální mzdy připraví ministerstvo práce. Poté ho dostane ke schválení kabinet. Příští zasedání se má konat 9. prosince. Tak pozdě dosud o minimální mzdě ještě vláda nerozhodovala. V minulém volebním období tehdejší Sobotkův kabinet, který začal přidávat pravidelně, schvaloval navýšení vždy v srpnu či v září. Před volbami v roce 2017 mu to pak trvalo do začátku října. Babišův kabinet loni růst odhlasoval 14. listopadu. Maláčová před nedávnem uvedla, že by zákoník práce mohl obsahovat ustanovení, že by rozhodnutí o růstu minimální mzdy mělo padnout do konce září.