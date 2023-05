Minimálně na remízu to bylo, litoval Smejkal

Brno - Gól a asistence útočníka Jiřího Smejkala nezabránily porážce českých hokejistů v závěrečném utkání na Českých hrách v Brně se Švýcarskem 2:3. Místo možného triumfu v generálce na mistrovství světa v Rize a Tampere skončili svěřenci trenéra Kariho Jalonena třetí. Podle šestadvacetiletého hráče, který ze švédského Oskarshamnu zamíří bojovat o NHL do Ottawy, byl poslední týden před konečnou nominací náročný.

"Byl to pro nás dlouhý týden. Jsme tu od pondělí, měli jsme hodně tréninků a tohle byl třetí zápas ve čtyřech dnech. Myslím, že každý jsme do toho dali všechno. Minimálně na remízu to dnes bylo," řekl novinářům po utkání Smejkal.

Už po 29 sekundách hry asistoval u úvodní branky Michala Kempného a po 12 vteřinách závěrečného dějství v přesilové hře vyrovnal na 2:2. Pro Jalonenův výběr to byla jediná využitá početní výhoda v turnaji.

"Nebyla to klasická přesilovková branka. Bylo už jen pár vteřin do konce přesilovky, takže jsme tam šli jako celá lajna. Řekli jsme si, že sehrajeme tenhle signál a vyšlo nám to. Ale věřím, že se to už prolomí pro celý tým a začneme v přesilovkách skórovat," uvedl Smejkal, který se trefil po zpětné přihrávce Filipa Chlapíka z levého kruhu.

Vzápětí mohl Smejkal i otočit skóre. "Mohl jsem to trefovat z první, protože mi to šlo přímo proti hokejce. Ale v té druhé šanci jsem se pro přihrávku musel trošku natahovat a přemýšlel jsem, že to ještě někomu vrátím zpátky před prázdnou branku, ale nikdo tam nebyl. Tak jsem to zkoušel dát v poslední chvíli nahoru, ale bohužel to nevyšlo. Myslím si, že ve třetí třetině jsme byli lepší. Je škoda, že jsme to nepřeklopili na naši stranu," litoval.

Necítil z týmu nervozitu před dnešní závěrečnou nominací. "Před zápasem jsme si říkali, že to pro někoho může být poslední zápas sezony, takže není co ztratit. Ať do toho každý dá, co má. A pak na konci se uvidí, kdo pojede a nepojede," podotkl majitel bronzu z loňského MS, který se chystá na třetí šampionát a byl i na olympijských hrách v Pekingu.

"Chtěli jsme vyhrát, bohužel se nám to nepovedlo. Samozřejmě to mrzí tím spíš, že jsme mohli vyhrát celý turnaj. Myslím, že všechny tři zápasy byly z naší strany dobré. Každý byl nakonec o jediný gól, což ukazuje, jak jsou týmy vyrovnané. Rozhodují maličkosti. A dnes jsme udělali o chybu víc, dostali o ten jeden gól navíc a prohráli tím celý zápas," podotkl.

Věří, že na šampionátu bude tým opět bojovat o nejvyšší pozice. "Máme tu spoustu šikovných kluků. Turnaj zase ukázal, jak jsou týmy na špičce vyrovnané. Myslím, že šance je velká a můžeme zase udělat nějaký úspěch. Spousta kluků je tady od začátku, jsme vlastně taková malá rodina, končíme teď čtvrtý týden. Užíváme si to, trávíme spolu všechen čas a ti, co pojedou, tak si to užijou a udělají všechno pro to, aby Česko nějaký úspěch přivezlo," řekl Smejkal.

Bere jako výhodu, že je velká část týmu dlouho pohromadě. "Deset, možná i víc kluků je tu od prvního týdne v Plzni. Strávili jsme spolu hrozně moc času. Jezdili jsme domů jen na víkendy, možná nás to pak v těžkých chvílích může stmelit a může nám to pomoct," dodal Smejkal.