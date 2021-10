Minikaravany mají postel, kuchyň a rozměr přídavného vozíku. Jejich obliba roste

Brno - Ubytování na kolech nemusí mít jen podobu obytného vozu nebo karavanu s komfortem hotelového pokoje. Trendem posledních let jsou mimo jiné minikaravany, tedy malé karavany s jednou nápravou s rozměry přídavného vozíku. Jejich výhodou je malá velikost i nižší cena, řekl ČTK Lukáš Běhal z firmy Lifestyle Camper, která minikaravany nabízí na výstavě Caravaning Brno.

"Minikaravany nedisponují sprchou a záchodem, jsou určené pro lidi, kteří chtějí být v pohybu, ale zároveň chtějí mít víc pohodlí než jen stan," podotkl Běhal. Typickými zájemci o minikaravany jsou rybáři, lovci, ale také sportovci, kteří tráví hodně času v přírodě.

Výhodou těchto obytných zařízení je i jejich cena. Zatímco ceny karavanů začínají na půl milionu korun, Lifestyle Camper nabízí nejjednodušší model od 220.000 bez DPH. "Tam je ale pouze postel a kuchyňka není vybavená. Pak samozřejmě záleží na tom, jak si chce kupující karavan vyšperkovat. Nabízíme třeba nezávislé topení, televizi a možností je i solární panel k dobíjení baterie. Pak se dostáváme na úroveň 600.000 bez DPH," dodal Běhal.

Firma kromě prodeje provozuje na čtyřech místech v Česku také půjčovnu minikaravanů a většině zájemců doporučuje, aby si před nákupem minikaravan půjčili a vyzkoušeli si, jaké vybavení by jim vyhovovalo. "To, že naše minikaravany z půjčovny jezdí po Česku, je pro nás nejlepší reklama. A je to vidět na zájmu o rezervace, už teď rezervujeme na prázdniny příštího roku," dodal Běhal.

Minikaravany firma dováží od výrobce z Ukrajiny, nový karavan dodává v současnosti do dvou až tří měsíců. Na výstavě Caravaning Brno, která na brněnském výstavišti potrvá do neděle, vystavuje tento typ obytných přívěsů několik firem.