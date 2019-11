Minář: Demokracie v ČR je nemocná a nevzkvétá, musí se kultivovat - video

Praha - Demokracie v Česku je podle organizátora nynějších demonstrací Mikuláše Mináře nemocná a nevzkvétá. Pokud by vrcholní politici respektovali její pravidla, k protestům by nebyl důvod. Minář to dnes uvedl v sídle Senátu na konferenci věnované třicetiletému vývoji po pádu komunistického režimu v někdejším Československu.

"Snažíme se, aby ta demokracie byla normální, aby tady platily určité normy. My neděláme revoluci, my děláme antirevoluci, protože se nesnažíme měnit systém, ale bránit systém před těmi, kteří porušují základní pravidla toho systému," uvedl Minář. Zmínil v této souvislosti respekt k ústavě, nezávislé justici a veřejnoprávním médiím.

"Pokud by vrcholní politici respektovali ta pravidla, tak nikdo neprotestuje," podotkl organizátor protestů, které jsou namířeny proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a prezidentovi Miloši Zemanovi. "Demokracie je dneska nemocná, není bezúdržbová. Je to zahrada, která vyžaduje naši péči, a pokud se o ni nepečuje, zaroste plevelem a křovím. Myslím, že je na čase pustit se do pořádné kultivace," uvedl Minář.

Spolu s dalšími aktéry debaty se Minář v zásadě shodoval na tom, že Česko je po 30 letech bohatou a svobodnou zemí, jak uvedl například někdejší studentský aktivista z roku 1989 Pavel Lagner. "Země vzkvétá, ale jen v něčem a pro někoho," uvedl Minář s poukazem na to, že část obyvatel patří mezi ohrožené chudobou. Podle zakladatele pražských hudebních festivalů Davida Gaydečky je ale třeba neplést si svobodu se zůstatkem na bankovním účtu, i když míra osobního očekávání řady lidí nebyla v polistopadovém vývoji naplněna.

"Svoboda se nesmí protrpět. Možná v tomto okamžiku trochu trpíme, ale musíme svobodu bránit a musíme svobodu žít," uvedl místopředseda Senátu Jan Horník. Někdejší disident, bývalý český premiér a expředseda Senátu Petr Pithart poukázal na vizi německého filozofa Ralfa Dahrendorfa, podle něhož lze politický systém změnit za šest měsíců, ekonomickou transformaci provést za šest let, ale k vytvoření občanské společnosti jako kotvišti ústavní demokracie je třeba 60 let. "Jsme v půli se svou poutí, nezoufejme," řekl Pithart.

Rok 1989 byl podle Pitharta rokem zázraků. "Nikdo netušil, že se ten zvenčí mohutný blok (socialistického zřízení) zhroutí tak rychle a tak snadno," uvedl. V Česku tomu podle Pitharta na podzim roku 1989 pomohly jak symboly československých a českých dějin, tak příklad obyvatel socialistické části Německa, kterým bylo po umožněno odejít na Západ.

