Brusel - V Bruselu dnes večer začal mimořádný summit Evropské unie, na kterém lídři 27 zemí opět rozhodují o žádosti Londýna odložit odchod Británie ze společenství. Začátek jednání oznámil na twitteru Preben Aaman, mluvčí šéfa vrcholných unijních schůzek Donalda Tuska. Státníci při příchodu dávali najevo ochotu vyhovět už druhé žádosti britské premiérky Theresy Mayové, jasné ale zatím úplně není, jak dlouhý odklad si přejí a s jakými podmínkami jej hodlají případně spojit.

Schůzka začala tradičním setkáním s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim. Obvykle formální část summitů měla nyní větší význam, v případě odkladu přesahujícího 22. květen totiž bude muset i Británie uspořádat jako stále ještě členská země unie volby do europarlamentu. Zamíchá to kartami, místa po britských poslancích, s nimiž už se totiž nepočítalo, si částečně rozdělily jiné unijní státy.

"Evropské volby nejsou hra a nemohou jako hra vypadat v důsledku lehkovážného přístupu některých na britské straně," upozornil Tajani na tiskové konferenci po svém setkání s prezidenty a premiéry sedmadvacítky. "Potřebujeme jistotu," dodal.

Právě situace, kdy Británie jako "země na odchodu" bude dál ze své pozice rovnoprávného člena EU moci ovlivňovat další diskuse o budoucnosti unie, je jednou ze zásadních věcí, které dnes budou premiéři a prezidenti 27 zemí probírat. Francie je v čele států, která žádá určité záruky a jejíž prezident Emmanuel Macron dnes při příchodu upozorňoval, že dopředu "není nic rozhodnuté".

Po schůzce s Tajanim je na programu setkání s Mayovou, které začalo před 19:00. Premiérka by měla partnerům vysvětlit, proč žádá už podruhé o odklad do 30. června a především, jak si představuje cestu dál. Sama Mayová před novináři vysvětlovala, že nyní je její vláda uprostřed vážných rozhovorů s labouristickou opozicí o dalším postupu tak, aby bylo možné co nejdříve schválit s EU už domluvený - a britskou sněmovnou třikrát odmítnutý - text smlouvy o spořádaném odchodu země z unie.

Mayovou požadovaný termín ale nemá u ostatních zemí moc příznivců. Šéf schůzek Donald Tusk nabídl místo toho představu - která se dostala i do předem připraveného návrhu závěrů summitu - pružného až ročního odkladu. Británie by v rámci tohoto řešení mohla unii opustit k prvnímu dni měsíce následujícího po tom, v němž dolní sněmovna ratifikuje smlouvu o vystoupení. Tusk a jeho lidé jako konečné datum před diplomaty navrhovali 30. březen 2020, o konkrétním datu se ale bude jednat až přímo dnes večer. Jiné státy v přípravných diskusích zmiňovaly například konec letošního roku či dokonce kratší odklad jen o několik měsíců.

Pokud by nyní sedmadvacítka britské žádosti nevyhověla, opustila by Británie EU už v pátek bez toho, že by okolnosti tohoto odchodu byly nějak smluvně upraveny. Sedmadvacítka se také na tuto možnost a její negativní důsledky chystala, a jak dnes oznámila Evropská komise, jsou tyto přípravy úspěšně u konce. "Nebojíme se toho," uvedl mluvčí EK.

Odkladu brexitu jsme nakloněni, ale musí mít smysl, říkají lídří

Britská premiérka Theresa Mayová musí lídrům zemí Evropské unie objasnit, proč žádá další odklad britského odchodu z EU. Před zahájením unijního summitu věnovaného brexitu to prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož budou chtít prezidenti a premiéři znát jasný plán dalšího britského postupu. Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že pro schválení odkladu je nutná britská účast v evropských volbách, pokud by země setrvala v unii až do jejich data.

Hlavy států a šéfové vlád mají na programu debatu o tom, zda vyhovět žádosti Mayové a prodloužit Británii členství v EU do 30. června. Předseda Evropské rady Donald Tusk přišel s návrhem, aby unie místo toho nabídla Londýnu odklad brexitu až o rok, pokud do té doby britský parlament neschválí výstupní dohodu.

Většina unijních vůdců se sice k dalšímu odkladu brexitu staví pozitivně, Macron však prohlásil, že Mayová musí předložit "jasný projekt", kterým posunutí data odkladu ospravedlní.

"V této chvíli není podle mého zaručeno vůbec nic," řekl Macron novinářům před začátkem summitu. Dodal, že politici by o žádosti Londýna měli debatovat věcně, ale rozhodně a nestavět se proti vůli většiny britských voličů, kteří v referendu podpořili brexit.

Podle Merkelové by se měli evropští lídři postavit k požadavku Británie otevřeně a konstruktivně, neboť neřízený brexit není v zájmu ani jedné strany. Klíčový je podle ní slib, kterým se Mayová zavázala k britské účasti k volbám do Evropského parlamentu, pokud by se do termínu jejich konání na konci května nepovedlo britskému parlamentu schválit brexitovou smlouvu. "Tak může být zaručena funkčnost evropských institucí," podotkla Merkelová k britskému závazku.

Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier zdůraznil, že posunutí termínu britského odchodu musí "mít smysl a sloužit nějakému účelu", kterým je v tomto případě schválení zmíněné dohody.

Babiš na summitu podpoří roční odklad brexitu

Český premiér Andrej Babiš na dnešním summitu lídrů Evropské unie podpoří návrh na odklad britského odchodu z EU až o jeden rok. Tato varianta je podle Babiše nejlepším řešením, neboť zklidní současnou chaotickou situaci a dá Británii čas na vyřešení situace. Babiš to řekl novinářům před začátkem jednání hlav států a šéfů vlád unijních zemí, které je věnováno výhradně brexitu.

Britská premiérka Theresa Mayová v pátek požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o odklad odchodu z unie do 30. června. Tusk však podle diplomatů navrhuje roční odklad s tím, že Británie může odejít dříve v případě, že schválí výstupní dohodu. Návrh na delší odklad má podporu značné části unijních lídrů a očekává se, že diskutovat budou především o jeho konkrétní délce.

Podle Babiše by bylo posunutí brexitu do konce března příštího roku "ideální dobou". "Británie by dostala čas, aby si konečně uspořádala svoje vnitřní věci," řekl Babiš novinářům před zahájením summitu.

Podotkl, že dlouhý odklad otevírá možnou cestu k tomu, aby si Británie svůj odchod z EU rozmyslela a zůstala členem evropského bloku, což by podle něho byl nejlepší možný výsledek i pro Českou republiku. Babiš již několikrát dal najevo sympatie k myšlence části britské veřejnosti, která usiluje o vypsání nového brexitového referenda. Vláda Theresy Mayové i většina britských poslanců je však dosud proti této možnosti.

Babiš dnes prohlásil, že delší odklad, který podle odpůrců tohoto návrhu prodlouží nejistotu občanů i firem na obou stranách kanálu La Manche, pomůže Čechům žijícím v Británii.

"Tím se celá situace zklidní i pro naše lidi, kteří tam pracují, pro náš byznys," zdůvodnil svou podporu delšímu flexibilnímu prodloužení britského členství v unii Babiš.

Mayová: Odklad nám zajistí čas na ratifikaci dohody o brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová žádá lídry ostatních 27 zemí EU o odklad brexitu, neboť chce, aby země mohla z Evropské unie odejít spořádaným způsobem. Už druhý posun brexitu má podle ní dát čas britskému parlamentu k ratifikaci dohody o vystoupení a následnému odchodu, třeba už k 22. květnu. Mayová to prohlásila dnes při příchodu na summit EU, kde své partnery s postojem Londýna seznámí před tím, než budou premiéři a prezidenti o věci diskutovat už bez premiérky.

Mayová žádá své kolegy odložit brexit, který by nyní nastal už v pátek, až do 30. června. Je nepravděpodobné, že tento termín sedmadvacítka akceptuje, nejpravděpodobnějším řešením je předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem prosazovaný až roční pružný odklad znamenající, že unie by odešla 30. březnu 2020 či kdykoliv dříve - pokud ratifikuje loni dojednanou dohodu o vystoupení.

Některé země, především Francie, ale tlačí na kratší odklad. Důvodem jsou obavy související s hladkým fungováním EU, v níž by Británie jako "země na odchodu" stále existovala jako plnoprávný člen, a mohla tak ovlivňovat i rozhodování o budoucnosti společenství. Ve hře je tak odložení například do konce roku či jen několik měsíců. Podle litevské prezidentky Dalii Grybauskaitéové je pravděpodobnější dlouhý odklad, nizozemský premiér Mark Rutte upozornil, že summit sice může rozhodnout o odkladu, může ale také například žádat určité záruky z britské strany.

Mayovou mrzí, že Dolní sněmovna zatím nebyla schopna text dohody o vystoupení schválit. "Vím, že mnozí lidé jsou frustrování z toho, že se summit vůbec koná. Británie měla už touto dobou být zemí mimo EU," upozornila. Původním datem brexitu byl 29. březen letošního roku.

Premiérka novinářům řekla, že na hledání cesty dál, která by ratifikaci dohody umožnila, ona i její vláda intenzivně pracuje. "S opozicí mluvíme vážně a seriózně," uvedla s tím, že tyto rozhovory budou pokračovat i ve čtvrtek a odklad má zajistit více času právě na uzavření dohody na britské politické scéně, která by ratifikaci rozvodové smlouvy umožnila.