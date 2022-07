Mimořádně otevřený zámek v Trpístech na Tachovsku si dnes prohlédlo asi 500 lidí

Trpísty (Plzeňsko) - Víc než 500 lidí dnes za šest hodin navštívilo mimořádně zpřístupněný barokní zámek v Trpístech na Tachovsku. Se svými rodinami se přišlo podívat i asi 20 lidí, kteří na zámku v minulém století vyrůstali v dětském domově. Památku, které bezprostředně hrozilo zničení, zhruba před 15 lety získali soukromí majitelé a postupně ji opravují. Peníze z dnešního vstupného pomohou s opravami další části fasády, řekla ČTK Lucie Robinson ze společnosti Panství Trpísty s.r.o.

Fotogalerie

"Dětský domov se odsud narychlo stěhoval v roce 1984 v momentě, kdy se propadly stropy. To jsem se dnes dozvěděla od lidí, kteří to jako děti zažili. Bylo to hodně dojemné setkání. Všichni na ten domov moc rádi vzpomínali," řekla Robinson.

Zámek v 90. letech koupila firma, která odvezla poslední zbytky vybavení či jakékoliv výzdoby a po získáni úvěru a odčerpání prostředků vyhlásila konkurz. Současní majitelé ho koupili od správce konkurzní podstaty. "Motivací ke koupi byla snaha o záchranu památky. Hledali jsme nějakou tři roky. Zámek byl na seznamu zánikem ohrožených památek. Zástupci tehdejšího památkového ústavu sami říkali, že neví, jestli je pro Trpísty za pět dvanáct nebo pět po půlnoci - v krovech byla dřevomorka, hrozilo zřícení. Ze zařízení nebylo zachováno nic - i zámky, kliky a šoupátka na dveřích byly zcizeny. Ze 160 oken byly jen tři nevybité - vlastně naštěstí, protože dřevokazné houby nesnášejí průvan," uvedl jeden z majitelů.

Zatím se opravily ohrožené krovy a propadlá střecha, interiér je opraven z 80 procent. Chybí ještě polovina podlaží v západním křídle, která se začne opravovat příští rok. Dosavadní náklady by se podle majitelů spočítat daly, nikdo to ale zatím neudělal. Práce na zámku jen tak neskončí, kromě hlavní budovy jsou tu ještě hospodářské objekty, které se zatím neopravují.

Památce chtějí vlastníci vrátit její důstojnost, při restaurování zachovávají patinu. Největším dochovaným bohatstvím zámku asi s 30 místnostmi jsou nástropní malby z poloviny 18. století. "Vše ostatní - sochy, dřevěné obložení, krbové římsy, štuky a podobně jsme na zámku již nenašli," dodal jeden z majitelů.

Dnešní návštěvníci i přes pohnutou minulost zámku neviděli jen prázdné prostory. Interiéry doplnil nábytek, obrazy, fotografie či předměty denní potřeby, které mimořádně zapůjčili potomci původních majitelů, rodiny Kubinzky. "Rodina byla původně židovská, byť byla pokřtěna v 19. století. Majetek byl konfiskován už někdy v roce 1939," řekl jeden z posledních potomků dřívějších majitelů. Díky pečlivosti jeho předků se zachovaly podrobné seznamy veškerého vybavení - nábytku, nádobí, příborů i prostírání na stoly. Ještě před zabavením stačila rodina některé věci odvézt, majetek se jí pak vrátil na několik let po válce, znovu ho zabavil komunistický režim.

"O Trpístech mi vyprávěla hlavně prateta, pro mě to bylo jako pohádka - poslouchat její vyprávění, prohlížet fotografie a leštit zachráněné příbory. Z té obnovy by měla obrovskou radost," poznamenal potomek posledních majitelů.

Zámek má podle Robinson primárně sloužit jako domov, majitelé nevylučují ani možné zpřístupnění části pro prohlídky veřejnosti nebo občasné pořádání koncertů. "V žádném případě to ale nebude žádný hotel nebo nějaký komerční objekt," dodala.