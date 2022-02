Mimořádně bude jednat dozorčí rada ČD, možná bude řešit změny ve vedení

Praha - Poprvé v pozměněném složení se dnes mimořádně sejde dozorčí rada Českých drah (ČD). Jednat by měla o svém novém předsedovi, který se nejspíš stane ekonom Miroslav Zámečník. Kromě toho by rada mohla řešit případně změny v představenstvu společnosti, v jehož čele by mohl skončit současný šéf společnosti Ivan Bednárik.

Ministerstvo dopravy v souvislosti s jednáním rady na dnešní dopoledne svolalo tiskový briefing. Na něm chce ministr dopravy Martin Kupka (ODS) vysvětlit změny v orgánech Českých drah.

První změny ve vedení státního dopravce se uskutečnily v minulém týdnu. Řídící výbor ČD, který při řízení podniku zastupuje stát, zvolil novými členy dozorčí rady vrchního poradce České bankovní asociace Zámečníka, dále ředitele Centra pro efektivní dopravu Petra Šlegra a manažera Jiřího Minku, který byl ve vedení v PKP Cargo International. Z rady naopak byli odvolání Vojtěch Kocourek a Jan Vrátník. Už v prosinci pak na vlastní žádost skončil tehdejší předseda rady Pavel Kysilka.

Dnes by tak rada měla nejprve volit ze svého středu nového předsedu. Tím by se měl stát Zámečník. Další změny by pak mohly nastat v představenstvu společnosti. Několik zdrojů ČTK potvrdilo, že se o nich bude jednat už dnes nebo na dalším jednání rady, které je naplánováno na čtvrtek. Spekuluje se především o konci současného generálního ředitele drah Bednárika.

Například server E15.cz v pátek uvedl, že by ho mohl nahradit Michal Nebeský, který v minulosti v ČD působil na pozici náměstka a nyní vede české zastoupení banky Citi. Objevuje se také jméno Michala Krause, který je nyní v podniku členem představenstva a náměstkem pro servis.

Server Zdopravy.cz v pondělí napsal, že na své posty dnes rezignují Bednárik, místopředseda představenstva a bývalý šéf ČD Václav Nebeský a člen představenstva zodpovědný za majetek a finance Petr Pavelec. V představenstvu mají podle serveru zůstat Kraus a Jiří Ješeta. "Na nová místa v představenstvu má dozorčí rada vypsat výběrové řízení," dodal web.

Bednárik je předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD od prosince 2020, kdy v čele společnosti nahradil Václava Nebeského. Předtím Bednárik vedl ČD Cargo.