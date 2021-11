Mimořádná TK jihomoravského hejtmana Jana Grolicha - ŽIVĚ

Brno - Omezení nebo zrušení velkých společenských akcí považuje za logické jihomoravský koordinátor péče o covid pacienty Vladimír Šrámek. Řekl to dnes ČTK před odpoledním jednáním s krajskou hygienickou stanicí a hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL). Jihomoravský kraj je v současnosti jedním z nejvíce postižených šířením nákazy. Má také nejvíce nakažených pacientů v nemocnicích, a to přes 900.

Dnes odpoledne bude jednat Grolich a Šrámek se zástupci hygienické stanice. "Stran opatření vedoucí k omezení šíření viru si poslechnu rady odborníků z krajské hygienické stanice. Za logické mi připadá například omezení nebo zrušení velkých společenských akcí," uvedl Šrámek.

Podle něj se nabízí také důslednější vymáhání dodržování stávajících pravidel. "To ale narazí na omezenou kapacitu pověřených orgánů toto provádět," poznamenal Šrámek. V kraji je nejvíce nakažených pacientů, a to nad 900. "Prakticky všechna zdravotnická zařízení v kraji se dostávají na strop svých možností," dodal Šrámek. Nemocnice v Kyjově proto v úterý vyhlásila stav hromadného postižení osob. V praxi to znamená, že se téměř dostala do stavu, že se o pacienty na ARO s plicní ventilací nemůže postarat odborně vyškolený lékař.

K omezení společenského života přistoupí od pondělí Zlínský kraj. Rozhodl o tom v úterý. Omezením na 14 dní chce pomoct nemocnicím, které jsou na hraně kapacit.