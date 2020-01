Milwaukee zvládlo vyrovnaný duel s Minnesotou, vyhráli i Lakers

New York - Vedoucí týmy obou konferencí NBA první zápasy nového roku zvládly. Basketbalisté Milwaukee si poradili doma po vyrovnaném průběhu s Minnesotou 106:104 a Los Angeles Lakers, lídři západu, vyhráli před svými fanoušky nad Phoenixem po skvělém začátku 117:107.

Minnesota i bez dvou opor a někdejších jedniček draftu pivota Karla-Anthonyho Townse a křídelníka Andrewa Wigginse vedla většinu první půle. Krátce před odchodem do kabin ale Bucks vedení převzali a už ho nepustili. Na dvouciferný náskok dosáhli jen jednou na krátkou dobu, hosté se naopak několikrát přiblížili na jediný bod.

Hvězdný Řek Janis Adetokunbo dovedl favorizovaný tým ke čtvrté výhře v řadě 32 body a 17 doskoky, když mu obroučkou propadly také tři trojky ze sedmi pokusů. Třináct bodů dal Khris Middleton, Brook Lopez se postaral o 11 bodů a šest bloků.

"Minnesota hrála velmi dobře, tvrdě, všechno nám hodně znepříjemňovala a bojovala až do konce. O to cennější tohle vítězství je," řekl Lopez po 31. výhře Milwaukee v sezoně. K tomu má nejlepší tým ligy zatím jen pět proher. Minnesota měla sedm dvouciferných střelců, nejvíce bodů obstaral Shabazz Napier, a to dvaadvacet.

Pohodlnější cestu k vítězství prožili Lakers. Již v páté minutě měli dvouciferný náskok, a protože proměnili v úvodu všech 11 střel z pole, v osmé minutě byl rozdíl už 22 bodů. První část ovládli 43:17. Suns ztráceli až 36 bodů, přiblížili se nejvíce na sedm bodů.

LeBron James zkompletoval osmý triple double sezony za 31 bodů, 13 doskoků a 12 asistencí. Anthony Davis mu sekundoval s 26 body a 11 doskoky.

Carmelo Anthony si vylepšil sezonní střelecké maximum při návratu do Madison Square Garden, kde mezi lety 2011 a 2017 působil. Celkem 26 body ale jen zmírnil porážku Portlandu na palubovce NY Knicks 93:117. V domácím dresu neminul ani jeden z 11 pokusů střídající Mitchell Robinson, k 22 bodům přidal i osm doskoků.

Výsledky NBA:

LA Lakers - Phoenix 117:107, Milwaukee - Minnesota 106:104, New York - Portland 117:93, Washington - Orlando 101:122.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 31 23 8 74,2 2. Toronto 34 23 11 67,6 3. Philadelphia 36 23 13 63,9 4. Brooklyn 32 16 16 50,0 5. New York 34 10 24 29,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 36 31 5 86,1 2. Indiana 34 22 12 64,7 3. Chicago 34 13 21 38,2 4. Detroit 34 12 22 35,3 5. Cleveland 33 10 23 30,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 33 24 9 72,7 2. Orlando 34 15 19 44,1 3. Charlotte 36 13 23 36,1 4. Washington 33 10 23 30,3 5. Atlanta 34 7 27 20,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 34 23 11 67,6 2. Dallas 33 21 12 63,6 3. San Antonio 32 14 18 43,8 4. Memphis 34 13 21 38,2 5. New Orleans 34 11 23 32,4

Severozápadní divize:

1. Denver 33 23 10 69,7 2. Utah 33 21 12 63,6 3. Oklahoma City 33 18 15 54,5 4. Portland 35 14 21 40,0 5. Minnesota 33 12 21 36,4

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 34 27 7 79,4 2. LA Clippers 35 24 11 68,6 3. Phoenix 34 13 21 38,2 4. Sacramento 34 12 22 35,3 5. Golden State 35 9 26 25,7