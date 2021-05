Milwaukee vyřadilo v 1. kole play off NBA loňského finalistu Miami

New York - Basketbalisté Milwaukee se stali prvním čtvrtfinalistou play off NBA. V 1. kole vyřadili loňského finalistu Miami nejrychlejším možným způsobem 4:0 na zápasy, když sobotní duel vyhráli 120:103. Blízko postupu je i Philadelphia, která po výhře 132:103 vede nad Washingtonem už 3:0 na zápasy. Utah zvítězil nad Memphisem 121:111 a vede 2:1. Nejvyrovnanější je série mezi Denverem a Portlandem, který vyhrál 115:95 a vyrovnal na 2:2.

Miami loni cestou do finále postoupilo přes Milwaukee, které se letos dočkalo odvety. V prvním duelu sice Bucks potřebovali na výhru prodloužení, ale v dalších dvou duelech jasně dominovali a nedali soupeři šanci. Ve čtvrtém zápase šance přišla Miami, které celý první poločas vedlo a mělo k dobru až 12 bodů. Jenže ve druhé půli selhalo.

Milwaukee do třetí čtvrtiny vstoupilo šňůrou 24:4 a rázem mělo zápas pod kontrolou. Výraznou měrou se na šňůře podíleli Khris Middleton a Brook Lopez, který se nakonec stal s 25 body nejlepším střelcem zápasu. Náhradník Bryn Forbes přidal 22 bodů hlavně díky sedmi trojkám, Middleton nastřílel 20 bodů a Janis Adetokunbo zaznamenal triple double za 20 bodů, 12 doskoků a 15 asistencí.

"Samozřejmě je to krásný pocit, když vyhrajete 4:0 na zápasy a vyřadíte tým, který před rokem vyřadil vás. Ale máme vyšší cíle a ještě nás čeká dlouhá cesta, tak není co slavit,“ řekl Adetokunbo. Na Milwaukee ve čtvrtfinále čeká vítěz série mezi Brooklynem a Bostonem.

Hladkou cestu play off zatím prožívá i Philadelphie, která nad Washingtonem vyhrála o sedm, 25 a v sobotu o 29 bodů. Už v první čtvrtině Sixers odskočili na 15 bodů a dali jasně najevo, že ani na hřišti soupeře nechtějí dopustit komplikace. Wizards se sice ještě přiblížili na čtyři body, ale od třetí čtvrtiny nebylo o vítězi pochyb. Zvláště když se domácím nedařila střelba a za tři body měli úspěšnost jen 23 procent.

Wizards se tradičně opírali o dvojici Bradley Beal, Russell Westbrook, která dohromady dala 51 bodů. Westbrook k 26 bodům měl. triple double s 12 doskoky a 10 asistencemi. Ale v týmu Sixers každý hráč základní pětky dal minimálně 14 bodů, pivot Joel Embiid si dokonce 36 body vylepšil osobní maximum v play off. Stačilo mu na to jen 28 minut, v poslední čtvrtině už odpočíval. "Neumím si představit, že by někdo mohl hrát lépe než on. Tohle byl výkon hodný MVP,“ ocenil kouč Washingtonu Scott Brooks pivota Philadelphie, který usiluje o cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony.

Vítěz základní části Utah ukázal velkou psychickou odolnost, když proti Memphisu v poslední čtvrtině ztratil až patnáctibodové vedení a pět minut před koncem prohrával. V tu chvíli však vzal zápas do své režie Donovan Mitchell a 10 ze svých 29 bodů dovedl Utah k závěrečné šňůře 14:2 znamenající vítězství a vedení v sérii. "Ukázal, že po zdravotních potížích je zpět ve formě. V koncovce to zas byl náš Donovan,“ řekl druhý z klíčových hráčů Utahu Mike Conley, který si sedmi trojkami vyrovnal osobní rekord a zaznamenal 27 bodů. Memphisu nepomohlo ani 28 bodů Ja Moranta a 27 bodů Dillona Brookse.

Špatný ofenzivní den měl Denver, když nikdo ze základní pětky neměl úspěšnost střelby nad 40 procent. Nikola Jokič potřeboval na 16 bodů 18 střel a Portland měl otevřenou cestu k vítězství, které si zajistil ve třetí čtvrtině. Tu vyhrál jasně 36:19 a od té doby se duel jen dohrával.

Norman Powell pomohl Portlandu svým osobním rekordem v play off 29 body a zastoupil hvězdu týmu Damiana Lillarda, jemuž se tentokrát nedařilo střelecky a měl 10 bodů a 10 asistencí. Vyrovnaná série se vrací do Denveru.

Výsledky play off NBA - 1. kolo:

Východní konference: Miami - Milwaukee 103:120 (konečný stav série 0:4), Washington - Philadelphia 103:132 (stav série 0:3). Západní konference: Memphis - Utah 111:121 (stav série 1:2), Portland - Denver 115:95 (stav série 2:2).