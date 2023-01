Milwaukee v NBA otočilo zápas s New Yorkem ze ztráty 17 bodů

Basketbalista Milwaukee Joe Ingles (vlevo) střílí trojku přes Evana Fourniera z domácího New Yorku v utkání NBA 10. ledna 2023.

Basketbalista Milwaukee Joe Ingles (vlevo) střílí trojku přes Evana Fourniera z domácího New Yorku v utkání NBA 10. ledna 2023. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Basketbalisté Milwaukee předvedli v NBA vydařený obrat, když ve třetí čtvrtině prohrávali s New Yorkem o 17 bodů, ale nakonec na jeho hřišti zvítězili 111:107. Bucks k tomu pomohlo 12 trojek v posledních 15 minutách. V tabulce Východní konference tak nadále drží třetí místo za Brooklynem a Bostonem, který uhájil pozici nejlepšího týmu soutěže výhrou 107:99 nad Chicagem. Západu dál vládne Denver, který přehrál Los Angeles Lakers 122:109 i díky dalšímu triple doublu Nikoly Jokiče za 14 bodů, 11 doskoků a 16 asistencí.

Milwaukee ve třetí čtvrtině prohrávalo 53:70 a zdálo se, že si New York jde pro pátou výhru v řadě. Jenže Bucks pomohl zkušený veterán Joe Ingles, který ve zbytku třetí čtvrtiny dal 8 bodů a přihrál na další dvě trojky spoluhráčům a Milwaukee do poslední čtvrtiny šlo už jen se ztrátou pěti bodů. Ingles si celkově 17 body připsal nejlepší výkon sezony.

Sedmi trojkami během necelých čtyř minut se Milwaukee ujalo vedení. Jalen Brunson sice na straně New Yorku dělal, co mohl a celkem 44 body držel šance Knicks, Bucks ale čtyřmi úspěšnými trestnými hody v posledních osmi vteřinách výhru uhájili.

"Jakmile jsme dali jednu trojku, tak se to zlomilo a pak přišla další a další a najednou tam bylo sebevědomí," řekl Janis Adetokunbo, který pomohl Milwaukee 22 body. !Bohužel jsme třetí čtvrtinu nezakončili dobře. Špatně jsme dostupovali hráče a trojky dostaly soupeře zpět do zápasu," mrzelo trenéra New Yorku Toma Thibodeaua.

Boston se mohl opět opřít o Jaysona Tatuma, který výhru nad Chicagem dirigoval 32 body. Klíčovou trojku ale dal Al Horford, který 25 vteřin před koncem zajistil Celtics pětibodové vedení. Chicago, které ve třetí čtvrtině přišlo o zraněného DeMara DeRozana, táhl Zach LaVine s 27 body.

Lakers postrádali vedle Anthonyho Davise také LeBrona Jamese kvůli bolavému kotníku a proti Denveru tak moc šancí neměli. Nuggets si postupně vypracovali vedení až o 20 bodů a připsali si už jedenáctou domácí výhru za sebou. "Dělali jsme, co jsme měli. Hráči byli soustředění a každý odvedl svou práci správně," těšilo kouče Denveru Michaela Malonea.

Nejlepším střelcem Denveru byl s 34 body Jamal Murray. Dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže Jokič si připsal už jedenáctý triple double sezony. Lakers táhl s 25 body Russell Westbrook.

Na Denver v čele Západní konference nadále dotírá Memphis, který zvítězil 121:113 nad San Antoniem a připsal si sedmou výhru za sebou. A to i přesto, že Grizzlies postrádali svého nejlepšího střelce Ja Moranta. Jeho náhradník Tyus Jones ale dal 24 bodů a byl nejlepším střelcem týmu.

NBA:

Boston - Chicago 107:99, Denver - LA Lakers 122:109, Memphis - San Antonio 121:113, New York - Milwaukee 107:111, Sacramento - Orlando 136:111, Washington - New Orleans 112:132.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 41 29 12 70,7 2. Brooklyn 40 27 13 67,5 3. Philadelphia 39 24 15 61,5 4. New York 41 22 19 53,7 5. Toronto 40 17 23 42,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 40 26 14 65,0 2. Cleveland 41 26 15 63,4 3. Indiana 41 23 18 56,1 4. Chicago 41 19 22 46,3 5. Detroit 43 11 32 25,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 41 21 20 51,2 2. Atlanta 40 19 21 47,5 3. Washington 41 17 24 41,5 4. Orlando 41 15 26 36,6 5. Charlotte 41 11 30 26,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 40 27 13 67,5 2. New Orleans 41 25 16 61,0 3. Dallas 41 23 18 56,1 4. San Antonio 41 13 28 31,7 5. Houston 40 10 30 25,0

Severozápadní divize:

1. Denver 40 27 13 67,5 2. Minnesota 41 20 21 48,8 3. Portland 39 19 20 48,7 4. Utah 43 20 23 46,5 5. Oklahoma City 40 18 22 45,0

Pacifická divize:

1. Sacramento 39 21 18 53,8 2. Golden State 40 20 20 50,0 3. LA Clippers 42 21 21 50,0 4. Phoenix 41 20 21 48,8 5. LA Lakers 41 19 22 46,3