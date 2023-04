Milwaukee prohrálo úvodní zápas play off NBA, Adetokunbo se zranil

New York - Nejlepší mužstvo základní části basketbalové NBA Milwaukee začalo play off porážkou, doma nestačilo na Miami 117:130. A to i proto, že kvůli bolestem zad odehrál jen 11 minut kandidát na nejužitečnějšího hráče soutěže Janis Adetokunbo. Uspěli také druzí postupující z předkola Los Angeles Lakers, kteří vyhráli v Memphisu 128:112. Los Angeles Clippers zvítězili na hřišti Phoenixu 115:110 i díky 38 bodům Kawhiho Leonarda. Doma tak z favoritů uspěl jen Denver, který přehrál Minnesotu jasně 109:80.

Miami opět dokázalo, že v play off se mění ve zcela jiný tým. Zejména Jimmy Butler, který se postaral o 35 bodů a 11 asistencí. Díky němu se Heat už v první čtvrtině ujali vedení, jež si drželi až do konce. Bam Adebayo přispěl 22 body a veterán Kevin Love 18 body.

Milwaukee se opíralo o 33 bodů Khrise Middletona a 16 bodů a 16 asistencí Jrue Holidaye, ale bez Adetokunba mu chyběla síla a výbušnost. Řecká hvězda si záda poranila při souboji s Lovem pod košem po osmi minutách zápasu. Adetokunbo se ještě pokusil vrátit do hry, ale po chvíli opět zamířil do šatny a už nehrál.

„Na rentgenu nic nebylo. Budeme ho sledovat a uvidíme, jak se bude cítit ráno. Budeme ho co nejvíce šetřit, aby byl připravený na zápas,“ řekl trenér Bucks Mike Budenholzer.

To Miami zřejmě přišlo na celé play off o Tylera Herroa, který si v závěru první půle zlomil kost na pravé ruce poté, co skočil na zem pro míč. Poté se zraněním ještě minutu hrál a dokonce vstřelil trojku, ale viditelně měl velké bolesti a ze zápasu v poločase odstoupil.

Lakers předvedli proti Memphisu skvělý týmový výkon, když hned pět hráčů mělo 19 a více bodů. Výborně zahrál z lavičky Rui Hachimura, který dal 29 bodů a minul jen tři střely z pole. Austin Reaves měl 23 bodů, Anthony Davis 22 bodů, 12 doskoků a 7 bloků a LeBron James 21 bodů a 11 doskoků.

V dresu Memphisu, který měl v základní části nejlepší domácí bilanci s pouhými šesti porážkami, se dařilo jen Jarenu Jacksonovi s 31 body. Ja Morant měl 18 bodů, ale také šest ztrát. Navíc si ve čtvrté čtvrtině poranil ruku. „Je to jen jedno utkání. Samozřejmě chceme vyhrát každý zápas, ale to prostě vždy nejde. Dnes to vyšlo Lakers, ale je to teprve jedna ze čtyř výher potřebných k postupu. Příště budeme silnější,“ řekl Desmond Bane, který za Grizzlies dal 22 bodů.

Phoenix prohrál vůbec poprvé v sezoně zápas v sestavě s Kevinem Durantem, který přišel v únoru z Brooklynu. Proti Clippers měl 27 bodů, 9 doskoků a 11 asistencí, ale chyběla větší podpora od hráčů z lavičky, kteří dohromady dali jen 10 bodů oproti 34 bodům lavičky Clippers.

Tým z Los Angeles táhl Kawhi Leonard, který 38 body dokázal nahradit zraněného Paula George i špatný střelecký výkon Russella Westbrooka. Ten trefil jen 3 z 19 pokusů. Nakonec ale týmu výrazně pomohl k výhře, když v závěru proměnil trestné hody, na druhé straně zblokoval nájezd Devina Bookera a ještě získal míč pro svůj tým.

„Vždy jsem byl pyšný na to, že dělám vše potřebné pro výhru. Cokoli je potřeba, to udělám. Teď bylo třeba bránit,“ řekl Westbrook, který měl 9 bodů, 10 doskoků a 8 asistencí.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 1. zápas:

Milwaukee - Miami 117:130.

Západní konference - 1. zápasy:

Memphis - LA Lakers 112:128, Phoenix - LA Clippers 110:115, Denver - Minnesota 109:80.