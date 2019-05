Milwaukee po drtivém závěru zahájilo vítězně semifinále NBA

Utkání finále Východní konference play off NBA, Milwaukee - Toronto. Basketbalista Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (vlevo) střílí koš.

Milwaukee (USA) - Basketbalisté Milwaukee zahájili semifinále NBA vítězně a doma zdolali Toronto 108:100. Klíčovou roli v souboji dvou nejlepších týmů Východní konference sehrál Brook Lopez, který zaznamenal 29 bodů i 11 doskoků a nastřílel tak víc bodů než ve všech pěti čtvrtfinálových zápasech s Bostonem dohromady.

Většinu středečního utkání přitom vedlo Toronto, které za prvním bodem v sérii opět vedl Kawhi Leonard. Ani jeho 31 bodů a dalších třicet Kylea Lowryho nakonec nestačilo. Nejvíce Raptoři vedli o 13 bodů, Bucks ale potvrdili svou sílu a dokázali ve čtvrté čtvrtině průběh otočit. Vyhráli ji 32:17.

Ještě tři minuty před koncem vedlo Toronto 100:98, ale pak už nedalo ani bod. Zato hráči Milwaukee zakončili zápas vítěznou šňůrou 10:0. Klíčových pět bodů dal Lopez a 29 body si vylepšil osobní maximum v play off.

"Vypovídá to o charakteru našeho týmu. Už se to stává tématem tohoto play off. Když potřebujeme, hráči dělají ty správné věci," řekl trenér Mike Budenholzer. "Měli jsme šanci, ale čtvrtá čtvrtina nás zničila. Byli agresivnější a přehráli nás," připustil Lowry, jediný hráč Toronta, který se dokázal ve čtvrté čtvrtině prosadit ze hry.

Janis Adetokunbo k vítězství Bucks přispěl 24 body, 14 doskoky a šesti asistencemi. Malcolm Brogdon přidal z lavičky 15 bodů a Nikola Mirotič třináct.

