Milovníky sci-fi a fantasy světa přilákal do Brna festival Comic-Con

Brno - Milovníky Hvězdné brány, Supermana i dalších sci-fi a fantasy filmů, seriálů či her dnes na brněnské výstaviště přilákal druhý ročník festivalu popkultury Comic-Con Junior. Tisíce převážně mladých lidí si užily fotografování, autogramiády a besedy se zahraničními i domácími herci a umělci, na programu byly workshopy, výstavy nebo možnost vyzkoušet si nejrůznější videohry. Mezi hosty jsou největším tahákem Michael Shanks s Lexou Doigovou ze seriálu Hvězdná brána. Všechny sloty na focení s nimi byly vyprodané, řekla ČTK za pořadatele Monika Hořínková.

Fotogalerie

Akce je dvoudenní, končí v neděli. Podle Hořínkové dnes na výstavišti byly tisíce návštěvníků. "Akce s větší částí dětského publika jsou hodně závislé na počasí. Vzhledem ke slunečnému a teplému dnešku návštěvnost nedosáhla loňské účasti, celou akci budeme ale hodnotit až po zítřku (neděli)," poznamenala. Loni přišlo za sobotu přibližně 5000 lidí. Letošní novinkou je rozšíření plochy o polovinu druhého patra a zvětšení deskoherny. "Díky tomu je mnohem větší i videoherna s větším množstvím hracích míst. Znásobili jsme také kapacitu občerstvení," dodala Hořínková.

Pavilonem E, kde se akce konala, se procházely zejména rodiny s malými dětmi a náctiletí. Mnozí z nich byli v kostýmu rytíře Jedi z Hvězdných válek, někteří měli nebelvírský hábit a jiní v ruce Thorovo kladivo. K největším tahákům patřil kanadský herec Michael Shanks, známý především díky roli Daniela Jacksona v Hvězdné bráně, a jeho manželka Lexa Doigová, která se vedle role doktorky Carolyn Lamové ve Hvězdné bráně proslavila i jako Rommie v seriálu Andromeda, kde hrála i umělou inteligenci ve válečné lodi.

"Musím říct, že mě umělá inteligence děsí. Když vidím, jak snadno lze vytvářet různá deepfake videa, obávám se, že to bude čím dál snazší," odpověděla herečka na otázku moderátorky ohledně vnímání umělé inteligence na přednášce v zaplněném sálu. Přítomné ale také několikrát rozesmála. "Naše děti považují za vtipné, že jedeme přes půl světa, kde nás někdo opravdu poslouchá a ještě za to platí. Protože ony by nás neposlouchaly," poznamenala.

Dodala také, že jak stárne, dostává zajímavější role, které rovněž obsahují méně latexového oblečení, čímž opět posluchače pobavila. V současnosti ji diváci mohou znát kromě jiného ze seriálu Virgin River, kde se objevil také její manžel. "Původně to měl být hlavní padouch, oba jsme do toho šli i kvůli tomu, že budeme pracovat spolu. Nakonec ale jeho postava v druhé sérii umřela a ze spolupráce se vyvázal. Ani já jsem pak už nechtěla dál točit," nastínila.

Další hvězdou festivalu je americký herec Dean Cain, jenž hrál v 90. letech Supermana. Cain ČTK řekl, že je v Brně poprvé, ale Comic-Con si zatím moc užívá. Je nadšený z množství fanoušků. Z českých osobností je součástí festivalu třeba představitel řady princů a králů Jan Čenský, herečka a dabérka Ivana Andrlová či Naďa Konvalinková a Vladimír Kratina.