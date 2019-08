Milovníci vojenské historie ukazují na Ústecku život v bunkru

Velké Březno (Ústecko) - Milovníci vojenské historie představují zájemcům život v bunkru. Zrekonstruovali jeden z takzvaných řopíků z roku 1938 ve Velkém Březně na Ústecku, lidé v něm uslyší i autentické zvuky tehdejších zbraní a k dispozici je i střelnice. Podívat se za osm centimetrů silné stěny lze každou druhou sobotu, nejbližší termín je 24. srpna, vstupné je dobrovolné.

Bunkr měl předseda spolku Muzeum československého opevnění Valtířov Jan Málek nejprve v ústecké čtvrti Valtířov na zahradě. "Začal jsem se zajímat o to, co to vlastně je. Postupně jsem ho vybavoval a nakonec zpřístupnil," řekl ČTK. Letos vše přestěhoval do řopíku ve Velkém Březně, který leží u labské cyklostezky. Otevřen byl zatím třikrát. "Pokaždé přišlo dost lidí, což nás velmi těší," uvedl.

Bunkr byl vybudován v srpnu 1938 a byl součástí linie 25 řopíků vystavěných od Svádova až po Malé Březno, která vznikala jako součást obrany státu. "Všechno je to kvalitní železobeton, odolnost je velká," zmínil Málek.

Stavba se třemi malými místnostmi sloužila pro sedm vojáků, z nichž každý měl svůj úkol. "Jeden pozoroval v periskopu okolí, další nabíjel a třetí střílel, takto fungovaly dvě trojice," uvedl Málek. Poslední muž uprostřed vháněl vzduch dovnitř ručním ventilátorem, aby se posádka neudusila. Střílející kulomety totiž kouří. Voják měl také krátkou zbraň, kterou bránil vchod.

Součástí výbavy řopíků byl třeba lapač nábojnic, což je bedýnka pod kulometem. "Museli mít v tom malém prostoru pořád čisto," podotkl provozovatel bunkru. Plechový kýbl sloužil jako toaleta. "Byla v něm voda a na vrchu vrstva oleje, díky níž mobilní WC nesmrdělo," řekl Málek. K vybavení patřila třeba i kosa na prosekání okolí, krumpáč, lopaty nebo masky pro případ chemického útoku.

Řopíky nejsou památkově chráněny. "Léta byly přehlíženou záležitostí a ve velmi žalostném stavu, přitom je to technická i vojenská památka, která je dokladem dramatických událostí konce 30. let," řekl ČTK historik ústeckého muzea Martin Krsek, který oceňuje práci nadšenců. "Soukromá muzea jsou tím nejlepším způsobem, jak je zviditelnit a udělat z nich turistickou atrakci," uvedl Krsek.

Řopíky vznikaly ke konci 30. let minulého století jako součást opevnění československých hranic a dalších strategických bodů. Při mobilizaci byly těsně před dokončením, chybělo maskování, terénní úpravy. K boji byly ale připraveny a při mobilizaci je využilo československé vojsko.

Desítky let bunkry lidé spíše přehlíželi, někdo se jich chtěl zbavit, což však není jednoduché. "To je jejich štěstí, že je velmi nesnadné je zničit," podotkl historik. Řopíky u Labe byly zaplaveny při povodních, některé už jsou zcela zarostlé. "Mají přitom velký potenciál přilákat turisty a zaujmout cyklisty," dodal Krsek.