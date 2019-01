Paříž - Francouzský spisovatel Yann Moix způsobil poprask rozhovorem, v němž tvrdí, že považuje za zhola nemožné milovat ženu, které už bylo 50 let, protože je "příliš stará" a její tělo už "není nijak mimořádné". Moix, kterému bude v březnu 51, svým tvrzením spustil lavinu kritických i sarkastických reakcí na sociálních sítích. Autorovi ve svých příspěvcích posílají peprné vzkazy zejména ženy všech věkových kategorií, napsal server BBC.

"Řeknu vám pravdu. V padesáti nejsem schopen milovat padesátiletou ženu... Podle mě je moc stará... Dávám přednost mladším ženským tělům, to je všechno. Konec. Tělo pětadvacetileté ženy je mimořádné. Tělo padesátileté ženy už tak mimořádné není," řekl Moix v rozhovoru pro lednové vydání časopisu Marie Claire.

Reakce přišly téměř okamžitě. Mnozí romanopisce obvinili ze sexismu a kritizovali ho za to, že zaměňuje sex s láskou. Například francouzská komička Marina Foisová na twitteru spočítala, že má ještě přesně jeden rok a 14 dní na to, aby se se spisovatelem mohla vyspat a splnila jeho věková kritéria. Jiné ženy, které už padesátku překročily, naopak spisovateli vzkázaly, že si oddechly, že z jeho hledáčku vypadly.

Některé uživatelky twitteru na svých účtech zveřejnily fotografie slavných žen jako jsou herečky Halle Berryová či Julia Robertsová, které už překročily padesátku, a ve svých příspěvcích je politovaly, že u Moixe už nebudou mít šanci.

Moix sám si za svým tvrzením stojí. Rozhlasové stanici RTL řekl, že nemůže za to, jaký má vkus. "Líbí se mi to, co se mi líbí, ohledně vkusu se snad nemusím zpovídat," odpověděl redaktorům. Podle něj je ale averze vzájemná. "Padesátnice si mě taky nevšímají. Mají jiné starosti, než se zabývat neurotikem, který celý den jen píše a čte. Být se mnou není snadné," dodal.

Moix je známý francouzský spisovatel, režisér a televizní moderátor. V roce 1996 získal Goncourtovu cenu za prvotinu za svůj román Jubilations vers le ciel (Jásot k nebi), se souborem povídek Naissance (Narození) se stal v roce 2013 laureátem Renaudotovy ceny. Jeho první film Superstar z roku 2004, vycházející z jeho románu Podium, zaznamenal velký komerční úspěch.