Milostivé léto se může od září do listopadu zopakovat, řekli politici koalice

Praha - Milostivé léto pro dlužníky by se mohlo letos od začátku září do konce listopadu zopakovat. Nyní se jedná o parametrech oddlužovací akce. Na tiskové konferenci to oznámili ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný. Podle nich má vládní koalice na uspořádání tříměsíční další etapy shodu. Nynější milostivé léto začalo loni 28. října a skončí v pátek 28. ledna. Lidé s exekucemi na dluh u veřejných institucí mohou v této době uhradit původní dlužnou částku a odměnu 908 korun exekutorovi, odpustí se jim pak úroky, penále a další poplatky.

Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku téměř 4,58 milionu exekucí, mělo je 711.900 dlužníků. Údaje o tom, kolik zadlužených milostivého léta k oddlužením využilo a kolik celkem splatili, by komora mohla mít v březnu.